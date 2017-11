Žilinský kraj: Opozícia sa spojila, vládne strany rozdelili + anketa

Blanár je županom od roku 2005 a tento post bude znovu obhajovať, aj keď to tak zo začiatku nevyzeralo. Šepkalo sa totiž, že kandidátom za Smer bude poslanec NR SR a starosta Starej Bystrice Ján Podmanický. No napokon sa Juraj Blanár rozhodol do súboja o županské kreslo opäť vstúpiť. Voľby vyhral trikrát po sebe a posledné dva razy, v tých časoch ešte pri dvojkolovej voľbe, zvíťazil už v prvom kole. Pred štyrmi rokmi získal menej hlasov 63 165 (54 %) ako v roku 2009 79 519 (63 %).

S Erikou Jurinovou (OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS) sa medzi kandidátov opäť vracia žena, ostatné dva razy to bola vždy pánska jazda. Rovnako ako Blanár aj Jurinová je poslankyňou Národnej rady, v rokoch 2012 až 2016 bola jej podpredsedníčkou. Do parlamentu bola zvolená v roku 2010, keď ju voliči na kandidátke strany SaS prekrúžkovali zo 149. miesta na piate miesto.

Slovenská národná strana ostatné tri razy podporila v župných voľbách na predsedu Žilinského samosprávneho kraja nominanta Smeru, teraz dáva šancu vlastnému kandidátovi – bývalému ministrovi školstva, vysokoškolskému pedagógovi Jánovi Mikolajovi. Za Stranu zelených Slovenska kandiduje Kristián Hoffmann.

O hlasy voličov sa uchádzajú aj traja nezávislí kandidáti. Odídenec zo Smeru, ktorý stranu po kritike opustil tento rok pred letom – exposlanec NR SR Anton Martvoň.

Ďalší dvaja nezávislí kandidáti sa angažujú v komunálnej politike, Žilinčan Peter Cibulka je poslancom mestského zastupiteľstva a Marián Murín starostom hornooravskej obce Mútne.

Mimoparlamentné strany VZDOR – Strana práce a Komunistická strana Slovenska podporujú Stanislava Pirošíka. Extrémisti sa rozhodli ťažiť zo slávneho mena. Za Kotlebovu ĽS NS však v žiadnom prípade nekandiduje úspešný cyklista, ale len jeho menovec Peter Sagan.

Dosiaľ sa o županský post v histórii Žilinského samosprávneho kraja uchádzalo 44 kandidátov (aj so súčasnými), z toho štyri ženy. V historicky prvých voľbách v roku 2001 sa chcelo stať županom až 19 kandidátov, víťazom bol Jozef Tarčák z HZDS. V roku 2005 sa o post uchádzali siedmi, v roku 2009 štyria a 2013 piati kandidáti.

Kandidáti na županov: Čo by urobil ako prvé?

Juraj Blanár, predseda ŽSK, poslanec NR SR

Žilinský kraj je úspešný príbeh a mojím cieľom je naďalej ho rozvíjať. Máme rozpracované desiatky projektov v oblasti dopravy a rekonštrukcií ciest či mostov vo všetkých regiónoch žilinskej župy, pokračovať chcem i v skvalitňovaní zdravotnej starostlivosti v našich župných nemocniciach v Čadci, Liptovskom Mikuláši, Trstenej, Dolnom Kubíne a v Oravskej poliklinike v Námestove a rovnako v modernizácií ďalších stredných škôl i budovaní športovísk. Postupne sme znížili modernizačný dlh aj v našich domovoch sociálnych služieb a potrebné je pokračovať tiež v tejto oblasti, znižovať energetickú náročnosť starších budov a vytvárať z nich komfortné miesta pre život našich klientov. Dopravná infraštruktúra, kvalitné služby a starostlivosť o obyvateľov sú mojou prioritou, neustále pracujem na ich postupnom rozvoji a zlepšovaní. Pracujem pre náš kraj a v tom chcem pokračovať.

Juraj Blanár. Narodil sa v roku 1966 v Žiline. Je ženatý, má tri deti. Vyštudoval Vysokú školu dopravy a spojov v Žiline, po skončení štúdia pracoval v Žilinských komunikáciách a následne chvíľu pôsobil ako interný ašpirant a asistent na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline. Od roku 1994 pracoval na rôznych riadiacich pozíciach vo Váhostave. Za predsedu Žilinského samosprávneho kraja bol zvolený v roku 2005. Už štvrté volebné obdobie je poslancom Národnej rady SR, kde je aj podpredsedom Výboru NR SR pre nezlúčiteľnosť funkcií a členom Výboru NR SR pre zdravotníctvo. Je členom strany SMER – SD, za ktorú kandiduje za župana už po štvrtýkrát.

Erika Jurinová, poslankyňa NR SR

Vzdám sa poslaneckého mandátu v Národnej rade SR, pretože ľudia v Žilinskej župe si zaslúžia župana na plný pracovný úväzok. Prejdem všetky oddelenia úradu a zoznámim sa so všetkými pracovníkmi úradu a prácou, ktorú vykonávajú. Za dôležité považujem prejsť s pracovníkmi správy ciest celú župu a urobiť si odborný prehľad o stave ciest v jednotlivých regiónoch, spracovať rebríček najkritickejších úsekov a pripraviť plán ich rekonštrukcie. Navštívim všetky nemocnice v zriaďovateľskej pôsobnosti Žilinského kraja, aby som s vedením a zamestnancami prebrala súčasný stav a možnosti skvalitňovania poskytovaných služieb. A ako bonus na podporu rodín čo najskôr zavediem rodinné vstupné (,,platíš najviac za dve deti") pri vstupe na kultúrne podujatia, kultúrne pamiatky a múzeá v správe župy.

Erika Jurinová, narodila sa v roku 1971 v Trstenej. Celý život mimo štúdií prežila v Nižnej na Orave. Je vydatá, má tri deti. Vyštudovala Vysokú školu strojnú a textilnú v Liberci a vzdelanie si rozšírila aj o doplnkové pedagogické štúdium. Učila na Odevnej priemyslovke a neskôr na strednej odbornej škole v Námestove. Po materskej viedla redakciu regionálnych novín. Od roku 2010 je poslankyňou NR SR, bola jej podpredsedníčkou a v súčasnosti je predsedníčkou Výboru NR SR pre ľudské práva a národnostné menšiny. Kandiduje za širokú koalíciu OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA.

Peter Cibulka, dramaturg a manažér

Ako prvé by som urobil súčasne tri kroky. Začal by som nastavením systematických zmien v každej oblasti, ktorú spravuje župa a ktoré opisujem v svojom programe. Dal by som urobiť vonkajšiu finančnú kontrolu nakladania s verejnými financiami za posledné volebné obdobie a tiež by som začal osobne navštevovať všetky inštitúcie, ktoré spravuje Žilinský samosprávny kraj.

Peter Cibulka sa narodil v Žiline, v roku 1982. Je slobodný, deti nemá. Vyštudoval slovenský jazyk a literatúru a dejiny umenia na Univerzite Komenského v Bratislave. Pracoval ako učiteľ, bol dramaturgom a moderátorom vlastnej diskusnej relácie Agora na Stanici – Záriečie v Žiline V súčasnosti je mestským poslancom v Žiline, občasným publicistom, dramaturgicky a manažérsky spolupracuje s divadlom pre deti a doučuje slovenský jazyk a literatúru. Je nezávislým kandidátom.

Ján Mikolaj, univerzitný profesor

Po stretnutí sa s poslancami a nastavení systému práce v rámci VÚC a styku s občanmi to bude príprava modernizácie cestnej siete II. a III. triedy a ich väzba na projekty výstavby ciest I. triedy, rýchlostných komunikácii a diaľnic. Vykonanie auditu čerpania prostriedkov EÚ fondov vzhľadom na nízky stav ich čerpania a návrh koordinácie prípravy projektov v spolupráci so samosprávou. Príprava projektov modernizácie zariadení sociálnych služieb s cieľom zníženia poradovníkov a vypracovanie podmienok pre všeobecnú zdravotnú starostlivosť čo najbližšie k pacientom. Vypracovanie systému informácií o kraji z dôvodu vytvárania investičných príležitostí a rozvoja cestovného ruchu.

Ján Mikolaj sa narodil v roku 1953 v Košiciach. Je ženatý, má dve deti. Vyštudoval Vysokú školu dopravnú v Žiline. Pracoval na viacerých dopravných inžinierskych stavbách, podieľal sa na riadení prípravy a výstavby diaľnic a ciest najmä úsekov Bratislava – Žilina, Hybe – Važec, tunela Branisko a mnohých ďalších. V rokoch 2002 až 2006 bol poslancom NR SR. V rokoch 2006 až 2010 bol podpredsedom vlády a ministrom školstva SR. V súčasnosti je vedúcim katedry technológie a manažmentu stavieb. Kandiduje za Slovenskú národnú stranu.

Marián Murín, starosta obce Mútne

Vecí, ktoré treba urobiť prioritne, je veľmi veľa. Prvé, keď prídem do úradu, pootváram všetky dvere, aby naši pracovníci spolu so mnou boli k dispozícii pre všetkých ľudí. Nechcem byť zamknutý pred ľuďmi na desať zámkov, tak ako to robia všetci súčasní politici. Potrebujú ľudí len raz za štyri roky, a to len v deň volieb. Ja chcem mať úrad otvorený pre všetkých a stále.

Marián Murín sa narodil v roku 1967 v hornoo­ravskej obci Mútne. Vyučil sa za opravára lesných a poľnohospodárskych strojov. K výučnému listu si dorobil maturitu. Štúdium na Fakulte prevádzkovej ekonomiky na Vysokej škole zemědelskej v Brne v odbore mechanizácia po štyri a pol roku prerušil a pracoval vo Viedni. V roku 2009 sa stal honorárnym konzulom Bieloruska na Slovensku. O rok neskôr bol zvolený za starostu Mútneho. Je nezávislým kandidátom.

Ďalší kandidáti na župana