Trnavský kraj: Boj o župana spojil pravicu + anketa

Spojilo sa spolu päť strán. Dúfajú, že ich kandidát, poslanec Národnej rady SR Jozef Viskupič nahradí úradujúceho Tibora Mikuša (nezávislý).

Mikuš je županom už tretie volebné obdobie. O post sa uchádza štvrtýkrát. Do volieb ide ako nezávislý s podporou národniarov, ktorí vlastného kandidáta nepostavili. Mikuš očakáva podporu Smeru-SD, ktorý za ním stál aj v roku 2009 a 2013.

V Trnavskom kraji sa na spoločnom kandidátovi na župana dohodlo päť pravicových strán. Koalícia strán OĽaNO, SaS, KDH, OKS a Zmena zdola predstavila ako svojho favorita Jozefa Viskupiča, ktorý je poslancom národného parlamentu za OĽaNO. Kresťanskí demokrati však neboli v prípade Viskupiča jednotní.

Časť z nich ho nepovažovala za vhodného kandidáta najmä pre jeho postoje v otázkach podpory pochodov za práva homosexuálnych párov a pozitívny názor na registrované partnerstvá ľudí rovnakého pohlavia. Krajská rada KDH v Trnave ho vyzvala, aby prijal verejný záväzok, že v prípade zvolenia do tejto funkcie sa bude zasadzovať za podporu života a manželstva založeného na prirodzenom zväzku muža a ženy.

Svojich kandidátov posielajú do volieb aj maďarské politické strany. SMK stavila na podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja Józsefa Berényiho. Ten sa o post uchádzal aj v predchádza župných voľbách. Skončil druhý, no ďaleko za Mikušom. Konrád Rigó, ktorý pôsobí od roku 2016 ako štátny tajomník na ministerstve kultúry, má za sebou stranu Most-Híd. Kandidáta postavila aj strana Nový Parlament. Je ním piešťanský lekár Márius Novák.

Okolo jeho kandidatúry zavládol začiatkom októbra zmätok. Podľa niektorých medializovaných informácií sa 5. októbra mal sám vzdať kandidatúry zo zdravotných dôvodov. Predseda strany Jozef Behýl to však poprel a potvrdil, že Novák naďalej zostáva kandidátom Nového Parlamentu na post predsedu kraja.

Na zozname je okrem Mikuša ešte jeden nezávislý kandidát na župana. Chce sa ním stať dlhoročný riaditeľ Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých Jaroslav Cehlárik.

Kandidáti na županov: Čo by urobil ako prvé?

Tibor Mikuš, predseda Trnavského samosprávneho kraja

Koncepcia mojej práce je stanovená po diskusii so všetkými relevantnými subjektmi v kraji. Mám na mysli komunálnu samosprávu zastúpenú regionálnymi združeniami ZMOS, občianske združenia, vzdelávacie inštitúcie, podnikateľské prostredie, odborné komory a spolky zastrešujúce spoločenský a kultúrny život v regióne. Trnavský samosprávny kraj dlhodobo zameriava investície na znižovanie zdedeného modernizačného dlhu. Osobitný zreteľ kladieme na cesty, mosty, školy, domovy sociálnych služieb a kultúrne zariadenia. Budem pokračovať v nastúpenej práci. Zodpovedne a vytrvalo.

Narodil sa v roku 1952 v Zelenči. Je ženatý, má štyri deti. Bol riaditeľom Atómových elektrární Jaslovské Bohunice a neskôr generálnym riaditeľom v Slovenských elektrárňach. V rokoch 2002 až 2010 bol poslancom Národnej rady SR. Vo funkcii predsedu Trnavského samosprávneho kraja je od roku 2005, o post sa bude uchádzať štvrtýkrát. Do volieb ide ako nezávislý kandidát s podporou Smeru-SD a SNS, ďalších politických strán a tiež občianskych združení.

Jozef Viskupič, poslanec NR SR

Môj volebný program je postavený na ôsmich prioritných odhodlaniach, o ktoré sa budem v prípade zvolenia prvotne zaujímať. Ide o hospodárenie, financie a transparentnosť. Cieľom bude stabilizovať finančnú situáciu kraja a pokračovať v úsilí o postupné znižovanie záväzkov z minulosti. Ďalej budem presadzovať dopravnú infraštruktúru a kvalitné podmienky na rozvoj cestovného ruchu. Stojí pred nami úloha prispôsobiť štruktúru vzdelávania potrebám trhu práce. Zabezpečíme údržbu a modernizáciu sociálnych zariadení a dostatočnú kapacitu pre potreby obyvateľov Trnavského kraja. A na záver zdravotná starostlivosť, ktorá patrí medzi najprioritnejšie oblasti. V dnešnej modernej dobe sa zlepšovanie poskytovania zdravotnej starostlivosti musí orientovať na dva kľúčové atribúty, a to dostupnosť a kvalitu.

Narodil sa v roku 1976 v Trnave, kde s manželkou vychováva dve deti. Študoval históriu a filozofiu na Pedagogickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave a Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave. Je spoluzakladateľom hnutia OľaNO. V súčasnosti je poslancom Národnej rady SR. Je kandidátom pravicovej koalície OĽaNO, SaS, KDH, NOVA, OKS a Zmena zdola.

József Berényi, podpredseda Trnavského samosprávneho kraja

Ako prvé si zvolám spoločné zasadnutie predsedov poslaneckých klubov, aby sme prerokovali možné prieniky volebných programov. Ak by sme dospeli ku konsenzu, predložil by som na prvé riadne zasadnutie krajského zastupiteľstva konsenzuálny program aktivít na nasledujúcich 5 rokov volebného obdobia.

Narodil sa v roku 1976 v Dunajskej Strede. Je ženatý a má dve deti. Študoval na Univerzite Komenského v Bratislave. V rokoch 2002 až 2006 pracoval ako štátny tajomník na ministerstve zahraničných vecí, v rokoch 2006 až 2010 bol poslancom Národnej rady SR. V súčasnosti zastáva post podpredsedu Trnavského samosprávneho kraja. Je predsedom SMK, za ktorú kandiduje vo voľbách.

Konrád Rigó, štátny tajomník Ministerstva kultúry SR

Zvolal by som všetkých riaditeľov stredných škôl, aby mali príležitosť povedať, čo najviac potrebujú. Aby sa namiesto boja o prežitie mohli zamerať na kvalitné vzdelávacie programy. Budúcnosť regiónu a rodín, ktoré v ňom žijú, závisí najmä od kvality vzdelávacieho systému. Ak je edukácia na vysokej úrovni, mladí ľudia si nájdu prácu tu doma. Ak nie, sú nútení pracovať v západnej Európe. Ďalej by som sa zameral na nastavenie systému, ktorý by bol schopný udržiavať cestnú sieť dlhodobo na prijateľnej úrovni a zároveň by som sa snažil odtajniť všetky výdavky župy a snažil sa o maximálnu transparentnosť nášho kraja.

Narodil sa v roku 1979 v Dunajskej Strede. Je ženatý, s manželkou majú tri deti. Študoval medzinárodné vzťahy na Ekonomickej univerzite v Bratislave V rokoch 2005 až 2006 pracoval ako asistent štátneho tajomníka na ministerstve financií. Do roku 2014 bol konateľom new media agentúry. Ďalej jeho kroky viedli do tanečného divadla, kde bol do roku 2016 vedúcim úseku ekonomiky a manažmentu. V súčasnosti je štátnym tajomníkom ministerstva kultúry. O voličskú priazeň sa uchádza ako nominant strany Most-Híd.

Jaroslav Cehlárik, riaditeľ

Po nástupe do Úradu Trnavského samosprávneho kraja hneď zmením jeho stereotypné riadenie a uskutočnil by som to v duchu môjho volebného hesla: odbornosť, transparentnosť a systematické riadenie s podporou technológií, ktoré by nám šetrili čas aj peniaze. Stretol by som sa s pracovníkmi úradu a pre každý odbor by sme nastavili priority, ktoré by boli zacielené na najpálčivejšie problémy. Na ich riešenie a napĺňanie by som dozeral a zároveň podporoval pracovníkov ako aktívny župan. U pracovníkov by som preferoval odbornosť a už teraz odmietam dosadzovanie pracovníkov na základe ich politickej identifikácie. Často sa stáva, že títo „politickí nominanti“ nemajú požadovanú odbornosť ani skúsenosti a prax. Preferujem kvalitný výber pracovníkov v súlade s legislatívou, aby na župe pracovali odborne zdatní a skúsení zamestnanci. Tieto postupy pokladám za veľmi dobrý štart k vyriešeniu problémov župy a zároveň k rozvoju Trnavského kraja.

Narodil sa v roku 1983 v Galante. V súčasnosti žije v Opoji neďaleko Trnavy so svojou dlhoročnou partnerkou a dvoma malými deťmi. Je vyštudovaný sociológ. Už piaty rok je riaditeľom Trnavskej asociácie sluchovo postihnutých. Kandiduje ako nezávislý.

Márius Novák

Má 64 rokov a žije v Piešťanoch, kde pôsobí ako stomatológ. Do volieb ide na kandidátke strany Nový Parlament.