Bratislavský kraj: Topfavoritom na župana je Ftáčnik + anketa

Tradičný súboj pravice a ľavice o Bratislavu sa síce zvedie aj tentoraz, no vzhľadom na fakt, že traja z hlavných favoritov na post župana kandidujú ako nezávislí, nebude tento duel taký vyhranený.

Zrejme najviac šancí na zvolenie za šéfa kraja má podľa prieskumov Milan Ftáčnik, už starý harcovník v parlamentnej, komunálnej aj regionálnej politike. Rokmi jeho meno nadobudlo kredit, ako primátor Bratislavy výrazne znížil dlh metropoly, má značné skúsenosti, slušné vystupovanie a spomedzi všetkých kandidujúcich určite najväčší prehľad na všetkých úrovniach politiky. Hoci Ftáčnik do volieb nejde politicky krytý, má jasnú ľavicovú minulosť. Vrátane bývalých väzieb so Smerom, ktorý však v týchto voľbách zatiaľ neohlásil, a možno už ani neohlási, podporu žiadnemu z kandidátov. Niektorí analytici mu tiež vyčítajú až prílišnú politickú korektnosť a slabý dôraz pri presadzovaní cieľov. Pre voličov, nielen ľavicových, však môže predstavovať záruku spoľahlivosti. Po tom, čo sa dokázal stať prvým ľavicovým primátorom metropoly v ére slovenskej samostatnosti, môže si toto prvenstvo zopakovať aj ako župan.

Po dvoch volebných obdobiach by však chcel vo funkcii šéfa kraja pokračovať Pavol Frešo. Dosiaľ mu ako dlhoročnému členovi SDKÚ k zvoleniu pomáhala stredopravá koalícia, no po novom sa aj on „našiel“ v pozícii nezávislého kandidáta, takže sa už na ňu spoliehať nemôže. Frešova politická hviezda celkovo slabne, svojej „modrej“ strane ako jej predseda zabezpečil v ostatných parlamentných voľbách hanebný zisk 0,26 percenta. Na zotrvanie v županskom kresle však vyvíja značné úsilie, na kampaň využíva celý úrad VÚC. V ostatnom čase sa prakticky denne zviditeľňuje na rôznych akciách organizovaných krajom. Najviac „zabodoval“ predvolebným sľubom verejnej dopravy v kraji zadarmo, ktorý je nereálny, keďže napríklad na MHD v samotnej Bratislave kraj absolútne nemá dosah.

Málo skúsený v „malej“ politike je zatiaľ kandidát SaS Juraj Droba, napriek tomu aj on patrí k relevantným uchádzačom o post župana. Veď vo vlaňajších parlamentných voľbách dosiahol veľmi dobré výsledky, ktoré ho kvalifikovali do parlamentu. A práve on má tentoraz silnú podporu pravice (kandiduje za koalíciu SaS, OĽaNO, SMK, NOVA, OKS, Zmena zdola), a teda napríklad aj najmenšie problémy vysvetliť, z čoho si platí volebnú kampaň. Akurát konzervatívci z KHD odmietajú jeho liberálne postoje. Droba sľúbil, že v prípade zvolenia za župana sa vzdá poslaneckého mandátu v NR SR.

K favoritom radia prieskumné agentúry aj Rudolfa Kusého, ktorý sa, takisto ako nezávislý kandidát, uchádza o županské kreslo vôbec po prvý raz. Politicky sa už dostatočne obrúsil vo dvoch volebných obdobiach ako starosta bratislavskej mestskej časti Nové Mesto, od roku 2009 je aj župný poslanec. Všeobecne však jeho meno v celom kraji stále nie je príliš známe. Otázniky vyvoláva aj jeho masívna a dlhodobá kampaň, najmä spôsob jej financovania.

Zo zvyšných 14 tvárí usilujúcich sa o županské kreslo je v povedomí širšej verejnosti známy už len exminister kultúry či bývalý televízny moderátor Daniel Krajcer kandidujúci za SKOK, starosta bratislavských Vajnôr a dnes už tiež nezávislý exčlen SDKÚ Ján Mrva, bratislavský mestský poslanec a vicestarosta Jaroviec Jozef Uhler či Martin Jakubec, nezávislý komunálny politik, verejne známy skôr ako „insitný umelec“. Víťazstvo niektorého z nich by však bolo skôr malým zázrakom.

Momentálne sedí v parlamente Bratislavského samosprávneho kraja 44 zastupiteľov, ktorí vzišli z 18 volebných obvodov. Tieto voľby prinesú zmenu. Po nich bude v krajskom zastupiteľstve zasadať 50 poslancov z 24 obvodov. Na kandidátkach je zapísaných 368 uchádzačov o kreslo krajského poslanca, kým do minulých volieb ich išlo 292.

Kandidáti na županov: Čo by urobil ako prvé?

Pavol Frešo (48), súčasný predseda Bratislavského samosprávneho kraja

Zaviedol by som spravodlivý výber daní a ich prerozdeľovanie. Na Slovensku sa peňazí vyberie dosť, len sa „strácajú“. Dnes totiž 25 až 35 percent daní z príjmu fyzických osôb odchádza mimo Bratislavskej župy. Motivoval by som tú tretinu neprihlásených ľudí, ktorí v našom kraji žijú. Ak sa prihlásia na trvalý pobyt, odmeníme ich úľavou na doprave. Získajú tým všetci – obyvatelia ušetria na cestovnom, mestá, obce a aj župa zase získajú vyšší podiel z ich dane z príjmu.

Pravicový politik, na poste bratislavského župana končí už druhé volebné obdobie. V politike aktívny od roku 1993, od roku 2006 vo dvoch volebných obdobiach poslanec NR SR, predseda SDKÚ v turbulentnom období jej rozpadu, momentálne už kandiduje ako nezávislý.

Milan Ftáčnik (61), vysokoškolský pedagóg

Ak budem zvolený, hneď začnem s prípravou dohody s poslancami na spoločných prioritách na nasledujúcich päť rokov. Predložím návrh na schválenie rozpočtu kraja na rok 2018. Stretnem sa po okresoch so všetkými starostami a s primátormi, navrhnem im spoluprácu a ciele na nasledujúci rok. A založím poradný orgán, radu seniorov Bratislavského kraja, ktorá bude zastupovať záujmy starších vo vzťahu k VÚC.

Popredný ľavicový politik, v rokoch 1992 až 1998 poslanec NR SR, v období 1998 až 2002 minister školstva, od roku 2005 poslanec zastupiteľstva BSK, v rokoch 2006 až 2010 starosta bratislavskej mestskej časti Petržalka, v rokoch 2010 až 2014 primátor Bratislavy. Kandiduje ako nezávislý.

Juraj Droba (46), manažér, poslanec NR SR

Okamžite po zvolení za župana posadím k jednému stolu primátora Bratislavy, riaditeľa Železníc SR a expertov na dopravu, aby sme spoločne dohodli plán opatrení na zlepšenie katastrofálnej situácie v doprave na najbližších päť rokov. Následne zlepším pracovné podmienky stredoškolským učiteľom a pracovníkom v sociálnych službách.

Pravicový politik, od roku 2010 poslanec parlamentu, člen zahraničného výboru aj osobitného kontrolného výboru na kontrolu činnosti SIS. Na post bratislavského župana ho podporuje koalícia SaS, OĽaNO, NOVA, SMK, OKS a Zmena zdola. Ak sa stane županom, sľúbil vzdať sa miesta poslanca parlamentu.

Rudolf Kusý (41), starosta mestskej časti Bratislava-Nové Mesto

Stretol by som sa so všetkými starostami a s primátormi z celého kraja, spolu by sme urobili podrobný program pre ľudí regiónu – stovky menších či väčších projektov na zlepšenie ich života. Musíme sa totiž konečne spojiť a naučiť sa spolupracovať! Urobím tiež audit transparentnosti úradu, o ktorom dnes nikto poriadne nič nevie.

Komunálny politik a občiansky aktivista, od roku 2006 už druhé volebné obdobie starosta Nového Mesta, od roku 2009 poslanec BSK. Ako vyštudovaný pedagóg sa tiež systematicky venoval práci s mládežou, pôsobil ako tréner a školiteľ. Pri BSK založil Študentský parlament. Kandiduje (a na pozície, ktoré zastáva, aj vždy kandidoval) ako nezávislý.

Ďalší kandidáti