Traja najvyšší ústavní činitelia upozorňujú na význam krajov

Ľudia budú v sobotu 4. novembra voliť predsedov vyšších územných celkov a poslancov do krajských zastupiteľstiev. „Žiaľ, voľby do vyšších územných celkov na Slovensku patria medzi tie s nižšou volebnou účasťou a výrazná väčšina z nás sa v týchto voľbách vzdáva svojho práva voliť. Vzdávame sa práva rozhodnúť o ďalšom rozvoji kraja, v ktorom žijeme,“ povedal vo svojom prejave prezident a vyzval ľudí, aby skúsili presvedčiť svojich príbuzných, že stojí za to ísť voliť. „Nedajú sa všetci hodiť do jedného vreca. Nie sú všetci rovnakí. Môžeme si medzi nimi vybrať tých, ktorí si svoju prácu budú robiť poctivo a dobre,“ povedal na margo kandidátov.

Podľa prezidenta budeme v sobotu rozhodovať o našom každodennom živote, o tom, ako budú vyzerať naše školy, nemocnice, cesty, železničné spojenia, sociálne služby či naša kultúra. Podľa vlastných slov rozumie, že stav politiky možno viacerých znechucuje a odrádza. „Žiaľ, ďalší dôvod, pre ktorý budú výsledky tohtoročných volieb do vyšších územných celkov výnimočné, súvisí s nárastom podpory extrémistov na Slovensku. Naše sobotňajšie hlasovanie ovplyvní nielen kvalitu župných úradov a úspešnosť ich spravovania na najbližších päť rokov. Som presvedčený, že ovplyvní atmosféru v našej spoločnosti na roky dopredu,“ povedal ďalej Kiska.

Výsledok volieb podľa neho ovplyvní to, čomu budeme v najbližších rokoch venovať pozornosť a energiu – či využijeme možnosti alebo nás budú zamestnávať „nenávistné prejavy a rastúca agresivita politicky silnejších a čoraz sebavedomejších novodobých fašistov“. „Spomeňme si, ako nás mnohých nemilo prekvapil výsledok predchádzajúcich župných volieb v Banskej Bystrici, ktorý štyri roky doliehal na všetkých obyvateľov regiónu, ale aj celého Slovenska. V tohtoročných voľbách je nebezpečenstvo oveľa širšie. Týka sa všetkých samosprávnych krajov. Stojí proti nám organizovaná, profesionálna a nebezpečná extrémistická politická sila, odhodlaná dosiahnuť silný výsledok,“ vyhlásil ďalej Kiska. V sobotu tak máme skvelú príležitosť brániť sa zlu a hrozbu poraziť našou najsilnejšou zbraňou — slobodnými demokratickými voľbami.

Fico zaželal voličom šťastnú ruku

Predseda Národnej rady SR Andrej Danko vyzval ľudí, aby nepodceňovali právomoci a silu vyšších územných celkov. Vyzval občanov, aby dali hlas tomu, o kom sú presvedčení, že bude svoj mandát vykonávať dobre a v prospech kraja. „Nevoliť je právo, ale ísť voliť je aj zodpovednosť. Zoberte ju preto do vlastných rúk,“ povedal Danko s tým, že výsledok volieb sa podpíše na tom, ako budú kraje vyzerať. Šéf parlamentu obzvlášť vyzval mladých, aby iba nekritizovali svet na sociálnych sieťach, ale išli k urnám.

Šťastnú ruku voličom zaželal predseda vlády Robert Fico. Priznal, že účasť na voľbách do samospráv nie je najvyššia, ako keby verejnosť nemala dosť informácií o tom, ako sú župy dôležité. Zároveň sa na budúcich županov obrátil s dvoma prosbami – aby venovali pozornosť štruktúre stredných škôl a aby sa podelili o ekonomický úspech s občanmi. „Tak, ako sa darí štátu, darí sa aj župám. Prosím, rozdeľte sa o tento ekonomický úspech,“ dodal premiér.

V poradí piate voľby poslancov a predsedov samosprávnych krajov od vzniku SR sa uskutočnia túto sobotu 4. novembra. Pre krajské voľby je zriadených 96 volebných obvodov a 5 968 volebných miestností (okrskov). Podľa zákona sa krajské voľby konajú od 7:00 do 22:00, v prípade potreby môžu v obciach začať hlasovať aj skôr. Všade však musia byť volebné miestnosti otvorené do 22:00. Tentokrát volíme predsedov a poslancov krajov na päť rokov.