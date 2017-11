Handzuš: Neprísť voliť je ako nenastúpiť na ľad a čakať dobrý výsledok

Úspešný slovenský hokejista, Banskobystričan Michal Handzuš, dosiahol vo svojej kariére výnimočné úspechy. Je držiteľom zlatej a dvoch strieborných medailí z Majstrovstiev sveta i Stanleyho pohára v NHL. Po rokoch v zahraničí sa vrátil natrvalo do svojho rodného mesta. Nikdy neuvažoval o tom, že by zostal v zahraničí, preto mu záleží, ako bude ďalej vyzerať Banskobystrický kraj.

Čo vás pritiahlo späť do Banskej Bystrice?

Žil som v Banskej Bystrici do devätnástich rokov. Mám tu svoje zázemie. Rodinu i blízkych priateľov a kamarátov z detstva či mladosti. Mám rád svoje rodné mesto, páči sa mi aj okolie, pretože mám rád prírodu. Môžem úprimne povedať, že som lokálpatriot. Aj keď som zhruba devätnásť rokov pôsobil v zahraničí, vždy som vedel, že keď skončím s hokejom, chcem sa vrátiť domov a žiť v Banskej Bystrici. Nikdy v mojej zámorskej hokejovej kariére mi ani nenapadlo, že by som zostal vonku.

Vrátili ste natrvalo pred tromi rokmi. Čo vás prekvapilo?

V podstate nič. Počas tých rokov, čo som bol vonku, bol som dostatočne zorientovaný. Výhodou hokejového života je, že sme síce mimo domova, ale zhruba od mája, júna máme voľno a okolo októbra som odchádzal do Ameriky. Takže, aj keď som trénoval, tie dva, tri mesiace som bol doma. Vedel som teda, ako to tu chodí.

Máte možnosť porovnávať. Ako to tu teda podľa vás chodí?

Niektoré veci v USA sú dobré a uľahčujú ľuďom život, sú však tam aj veci, ktoré sa mi nepáčili. Takisto je to aj na Slovensku. Na jednej strane sú tu veci, ktoré mám veľmi rád a sú super, na druhej strane aj také, ktoré ma rozčuľujú a mohli by fungovať oveľa lepšie.

Zúžme to teraz na Banskobystrický kraj.

Nie je v dobrom stave. Ide o jeden z tých regiónov, ktorý sa ocitá na periférii. Viem, aj z vlastných skúseností, že väčšina mojich kamarátov, s ktorými som vyrastal, najmä kvôli práci, odišli do Bratislavy alebo inde. Možnosti uplatniť sa, či už priamo v našom meste alebo v kraji, nie sú obzvlášť veľké. Je to obrovská škoda, lebo náš kraj je veľmi pekný a rôznorodý. Máme v ňom veľa možností, ktoré by sa dali využiť na to, aby tu ľudia zostali žiť a pracovať.

Čo by bolo potrebné zmeniť?

Nie som politik, vidím všetko cez optiku občana Banskej Bystrice a Banskobystrického kraja. Keď je niekto šikovný a manažérsky zdatný na samosprávnom kraji, tak je to jedna z dôležitých vecí, aby sa zefektívnilo riadenie, využili sa možnosti napríklad eurofondov, aby to tu začalo viac žiť. Ide najmä o cestovný ruch, rozvoj južných regiónov či získanie veľkých investorov.

Posledné prieskumy naznačili, kto by mal byť favoritom na demokratického župana. Čo na to hovoríte?

Všetko bude závisieť od toho, koľko ľudí príde voliť. V týchto voľbách majú v rukách rozhodnutie, ako chcú, aby fungoval ďalej samosprávny kraj. Je skutočne dôležité, aby došlo k zmene, inak sa nikam nepohneme. Župné voľby mávajú veľmi nízku účasť. Prieskumy treba brať s určitou rezervou, všetko závisí od reálnej účasti na voľbách. Chápem, že mnohí sú už tak znechutení z politiky, že ani nechcú ísť voliť. Je to však tá najhoršia možnosť, akú si môžeme vybrať.

Spomenuli ste dlhodobo nízku volebnú účasť na župných voľbách. Ukazuje sa, že veľa ľudí ani nechápe, čo môže župa ovplyvniť.

Možno navonok pre mnohých župa znamená, že tam niet čo robiť a nie každý v tom má jasno. Župa však môže veľa ovplyvniť v rámci kraja, od dopravy, ciest cez sociálne veci, školstvo, zdravotníctvo až po cestovný ruch. Prvoradé je, aby si ľudia vyberali na župana i krajských poslancov ľudí, ktorí dokážu zmeniť náš kraj tak, aby sa o ňom nehovorilo ako o zaostávajúcom vidieku. Každý by si mal nájsť čas, aby si pozrel volebné programy a najmä to, čo kandidáti na župana a poslancov už doteraz dokázali. Ani najlepší župan s dobrými plánmi sám nezmôže nič. Nutne potrebuje podporu krajského parlamentu, o ktorom tiež rozhodnú voliči.

Priznali ste, že vy určite pôjdete voliť a máte už aj jasného kandidáta na župana i poslancov. Čo by ste odporúčali ľuďom, ktorí ešte stále váhajú, či pôjdu k volebným urnám?

Demokratické voľby sú našou jedinou možnosťou, ako ovplyvniť vývoj v kraji na nasledujúcich päť rokov. Samosprávne kraje majú dostatočné kompetencie a prostriedky z našich daní, aby mohli výrazne zlepšiť kvalitu života ľudí, ktorí v nich žijú. V sobotu 4. novembra je rad na nás, aby sme prispeli k pozitívnej zmene a vybrali si tých, ktorí majú najlepšiu víziu a predpoklad ju naplniť. Neexistuje dostatočný argument, prečo sa vzdať svojej slobodnej voľby. Rozumiem, že ľudia sú z politiky frustrovaní a nahnevaní. Lenže neísť voliť je ako nenastúpiť na ľad, neurobiť nič a očakávať dobrý výsledok zápasu. Všetko máme vo svojich rukách, každý jeden hlas sa počíta a má rovnakú váhu. Využime túto možnosť a neberme ju ako samozrejmosť.