Dobrý župan by mal brať svoju úlohu ako službu svojej krajine, tvrdí prezident

Dobrý župan by podľa prezidenta SR Andreja Kisku mal v prvom rade brať svoju úlohu ako službu svojej krajine a nie ako niečo čo by pre neho osobne malo prinášať výhody.

Prezident SR Andrej Kiska odovzdal svoj hlas spolu s manželkou. Autor: SITA, Radoslav Matas

„Mal by to byť človek, ktorý vidí našu krajinu ako modernú, proeurópsku, v ktorej sa bude dobre žiť a kde budú aj mladí žiť s radosťou a budú na ňu hrdí a nebudú chcieť z nej utekať. Tak vidím aj nielen úlohu župana, ale aj poslancov,“ povedal dnes prezident pre médiá po tom, ako sám vhodil hlasovací lístok do urny v Poprade na mestskom úrade, kam prišiel v spoločnosti manželky.

Kiska zároveň opäť vyzval občanov, aby využili sobotný deň, uplatnili svoje právo a prišli počas župných volieb voliť. „Prvým dôvodom je, že župné voľby sú o našom každodennom živote, o nemocniciach, školách, cestách a kultúre. Druhý dôvod je ešte možno dôležitejší a to, ktorým smerom sa bude uberať naša krajina, aby nedostali hlasy a miesto extrémisti, novodobí fašisti,“ povedal Kiska.

Prezident Kiska považuje možnosť voliť za právo. „Základom demokracie je to, že máme možnosť voliť. Ak sa chceme sťažovať, ale nechodiť voliť, tak je to zlé. Každý, komu záleží na tom, ktorým smerom ide naša krajina, tak by mal ísť voliť,“ uviedol prezident. Za najväčšie problémy nielen Prešovského kraja, ale aj viacerých regiónov dnes označil cesty, prepravu a úroveň zdravotníctva a nemocníc.

O posty v zastupiteľstve sa v Prešove uchádza 500 kandidátov

Vo volebnom okrsku, kam chodieva voliť prezident, zaznamenali ráno do 9:30 asi 40 voličov. „Máme jedného voliča, ktorý tu pri každých voľbách býva prvý a bol tu hneď po otvorení miestnosti aj dnes,“ uviedla Ľubomíra Grajcárová, predsedníčka volebnej okrskovej komisie číslo 2. Najväčší nápor očakávajú tradične podľa jej slov práve po desiatej hodine a pred večerom okolo 16:00 a 17:00.

O post predsedu PSK sa v nadchádzajúcich voľbách uchádza 11 kandidátov, o poslanecký post v 62-člennom zastupiteľstve zabojuje v 13-tich volebných obvodoch presne 500 uchádzačov. Voľby do orgánov samosprávnych krajov sa v sobotu konajú od 7:00 do 22:00.

Poslanci NR SR na jar schválili novelu zákona o podmienkach výkonu volebného práva, ktorá namiesto dvojkolového systému stanovuje jednokolovú voľbu predsedov samosprávnych krajov. Predsedom samosprávneho kraja sa stane kandidát, ktorý počas nej získa najviac platných hlasov.