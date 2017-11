Nitriansky župan Belica už odvolil, deň strávi fyzickým oddychom

Voliči v Nitrianskom kraji si vyberajú župana spomedzi ôsmich kandidátov. Svoj hlas už odovzdal aj súčasný predseda kraja Milan Belica, ktorý na tento post kandiduje po piaty raz.

Odvoliť prišiel o deviatej hodine dopoludnia na nitriansky okrsok číslo 3 v Horných Krškanoch, kde sídli Jednota dôchodcov Slovenska. Sprevádzala ho jeho manželka. Volebný deň bude mať podľa vlastných slov skôr oddychovejší, vyplnený prácami okolo záhrady či domu.

Milan Belica prišiel odvoliť o deviatej hodine dopoludnia na nitriansky okrsok číslo 3 v Horných Krškanoch. Autor: Pravda, Žaneta Janečková

„Po týždňoch kampane si človek potrebuje aj oddýchnuť. Možno niečo porobím na záhrade, možno budem rýľovať alebo to budú nejaké jesenné práce okolo domu,“ priblížil potom, čo spoločne s manželkou vhodili do urny obálku s vyplnenými hlasovacími lístkami.

Počas týchto volieb chýbali ľuďom voličské zoznamy, ktoré si v minulosti nachádzali pred voľbami v schránkach. Podľa Belicu by ich mali domácnosti dostávať. „Vidíte aj tu, koľko to potom trvá. Ľudia hľadajú v zozname strašne dlho. Mám obavu, že keď sa voličská masa nakoncentruje do jednej miestnosti, ľudia budú nespokojní s tým, že musia dlho čakať. Ak by zoznam mali, môžu si ho preštudovať a rozhodnúť sa, koho zakrúžkujú,“ dodal.

Belica je vo funkcii župana od roku 2001, teda štyri volebné obdobia. V týchto regionálnych voľbách kandiduje piatykrát. O priazeň voličov sa uchádza ako nestraník s podporou vládnych strán Smer-SD, SNS a Most-Híd.