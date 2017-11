Na košickom Luníku IX bude vyššia účasť vo voľbách do VÚC ako pred štyrmi rokmi

V košickej mestskej časti Luník IX prvé dve hodiny volieb prešli pokojne. Tunajší voliči sú rozdelení do dvoch okrskov. Vo volebnom okrsku číslo 1 ako uviedol predseda volebnej komisie Peter Palla, je v zozname zapísaných 2061 oprávnených voličov a vo volebnom okrsku číslo 2, kde volebnej komisii predsedá Miriam Babinčáková, je zapísaných 2 174 oprávnených voličov.

Ako uviedli obaja predsedovia volebných komisií, voľby prebiehajú pokojne, bez rušivých momentov. Komisie nedostali zatiaľ žiaden podnet pre porušenie zákona.

Tieto dva okrsky v minulosti vo voľbách do krajskej samosprávy zaznamenali rekordne nízku účasť. Dnes je situácia lepšia. Podľa neoficiálnych informácií za dve hodiny od otvorenia volebných miestností v prvom okrsku bolo voliť viac ako dvadsať voličov a v druhom okolo 10 voličov, čo je viac ako celková účasť vo voľbách v roku 2013.

Nehlásia žiadny škandál s kupovaním hlasov

„Účasť bude nízka. Ľudia veľmi nevedia, že čo sú to za voľby, že tu existuje a čo je to VÚC, a preto je aj nízka účasť ľudí na týchto voľbách. Keby tie krajské úrady boli viac otvorené, viac informovali ľudí o svojej činnosti, aby ľudia vedeli, čo rieši krajská samospráva, určite by bola väčšia účasť. Navyše na Luníku IX nebol, podľa mojich informácií, medzi ľuďmi ani jeden z kandidátov na župana, nevisí tu nijaký bilboard,“ povedal pre agentúru SITA bývalý starosta Ladislav Šana. Doložil, že sa asi boja.

Šana poprel, že by na Luníku IX niekto niečo sľuboval za hlasy voličov. „Tu sa to už nerobí, ani nebude robiť. Aj my na to dozeráme. Ale teraz už je na to zákon a každý sa teraz bojí,“ povedal Šana.

Voliť išli aj dvaja mladíci, ktorí poriadne nevedeli, o aké voľby ide, vedeli len, že majú voliť župana. „Veď nám dnu povedia,“ argumentoval jeden. „Voliť budeme župana,“ doložil druhý. Potvrdili, že už majú vybraného kandidáta, ktorému dajú svoj hlas.

Dôchodcovia si voľby nenechali ujsť

Voľby do orgánov samosprávnych krajov si dnes nenechali ujsť ani obyvatelia Zariadenia pre seniorov (ZpS) Náruč na Veselej ulici v Prešove. Medzi obyvateľov tohto zariadenie prišla krátko pred deviatou hodinou volebná komisia s prenosnou volebnou urnou.

Ako informoval Peter Mochnáľ, podpredseda volebného okrsku pri Základnej škole a Gymnáziu sv. Mikuláša na Duklianskej ulici, pod ktorú zariadenie patrí, o voľby tu prejavilo záujem 89 z celkového počtu 150 obyvateľov. „Staršia generácia bola naučená voliť, je na to zvyknutá a je zodpovedná. O voľby tu stále je záujem. Pre nich je to slávnosť. Oni chcú byť účastní, chcú sa medzi tým rozprávať, či už medzi sebou, alebo s komisiou,“ uviedol riaditeľ ZpS Náruč Jozef Dobrovič. Dôkazom záujmu bolo aj to, že na vstup do pripravenej miestnosti sa muselo čakať. Ako dodal Dobrovič, problém nebol ani s tým, že tentoraz neboli distribuované zoznamy kandidátov. V zariadení totiž bol zoznam vyvesený už vopred, aby si obyvatelia mali možnosť naštudovať mená jednotlivých kandidátov.