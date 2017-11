Miletička zažila intenzívne kortešačky, kandidáti zrejme príliš nepresvedčili

„To som sa už napočúval za tie roky. A čo z toho? Ako prídu, tak odídu,“ hovorí jeden z predajcov semienok hneď za vstupom. Pýtame sa, či bol voliť. „Kdeže. Mňa to už nezaujíma. Je mi jedno, kto tam bude,“ dodáva presvedčený o svojom.

Opodiaľ sedí, tak ako zvyčajne, partia štyroch dôchodcov pri poháriku vínka. Stretávajú sa takto pravidelne. „Hovoríte aj o politike?“ „Ako inak. Keď treba, tak aj o politike,“ hovorí čiperný sedemdesiatnik. Voliť nebol. Hnevá sa na politikov. Na všetkých. Namiesto aby oddychoval, musí chodiť do práce, aby vyžil. Politici podľa neho pred voľbami nasľubujú a po voľbách„skutek utek“. „Radšej si tu takto na slniečku posedíme,“ dodáva. A čo by ho presvedčilo, aby predsa len išiel odovzdať svoj hlas, veď čas má do desiatej večera. „No to by sa museli hentí zaujímať o ľudí aj počas roka, nielen mesiac pred voľbami sa producírovať a tárať. Mňa ani jeden nepresvedčil. Aj mi núkali kadečo. Nevzal som si nič,“ hovorí hrdo.



Z partie bol voliť len jeden. Vraví, že sa mu nepáči súčasný stav. „Mne na tom tiež nezáleží. Ale chcel som zmenu. Niektoré postavičky neviem ani v televízore vystáť. A z tých kandidátov na poslancov? O väčšine som nikdy nepočul. Tak som krúžkoval podľa politickej príslušnosti,“ hovorí s tým, že už nemá žiadne ilúzie. „Veď uvidíte o tridsať rokov. Koľké voľby a kortešačky! Len sebe hrabú, na ľudí nikto z nich, keď sa dostane ku korytu nemyslí,“ dodáva.

Inokedy zhovorčiví predajcovia, o župných voľbách nechcú hovoriť. Tí, ktorých sme oslovili, voliť neboli, veď od skorého rána sú na trhu. A či pôjdu večer? Uvidí sa. „My sme boli,“ zamieša sa do debaty mladá žena. „Boli sme aj s mužom pekne odvoliť, teraz nakúpime a pôjdeme si niečo dobré uvariť,“ hovorí. Vraj to bolo ťažká voľba, ale nevoliť je pre nich nemysliteľné. „Je mi jasné, že ani jeden z kandidátov nie je svätec a predvolebné sľuby sú jedna vec a realita druhá, ale s tými všetkými náladami, ktoré tu sú a osobami, ktoré sa dostali do politiky, je nutné, aby ľudia voliť išli,“ zdôrazňuje smerom k trhovníčke, ktorá už núka kyslou kapustou ďalších kupujúcich. „Je zlé, že ľudí tieto voľby nezaujímajú. Je zlé, že nevedia, o čom všetkom rozhoduje župa a je zlé, že aj keď majú byť tie vucky akože bližšie k ľuďom, tak nie sú. Ale zostať doma nič nerieši. Potom stačí aj pár hlasov a budú tu rozhodovať kadejakí extrémisti,“ dodáva úprimne.

„Po šiestej hodine, každý deň začína prevádzka povinne, pulty sa zaplnia, babenky v ručníkoch, široké sukne tiež a s rumom pod pultom, začína sa deň… na centrálnom trhovisku,“ spieva Lojzo. Miletička si v deň volieb žije vlastným životom. Dnes však medzi ľuďmi téma politika rezonuje viac ako inokedy. Avšak zdá sa, že len pri poháriku či bratislavských rožkoch, a nie pri volebných schránkach.