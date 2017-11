Na nitrianskom gymnáziu museli pridať plenty

„Stálo tu asi 27 ľudí až na chodbu,“ priblížila Gabriela Ballayová, zapisovateľka okrskovej volebnej komisie číslo 14. Dodala, že až pred poludním, keď sa situácia trochu uvoľnila, sa mohli konečne naraňajkovať, dať si kávu a použiť toaletu.

Niektorí dôchodcovia strávili za plentou aj polhodinu. „Prvýkrát videli zoznamy voličov a čítali si ich,“ doplnila predsedníčka komisie Silvia Dovičovičová. To bol podľa nej dôvod, prečo sa začali tvoriť rady a museli požiadať o tretiu plentu.

Prví voliči prišli krátko po siedmej. K volebným urnám sa dopoludnia vybrali najmä dôchodcovia a stredná generácia. „Mali sme tu aj niekoľko prvovoličov, ktorí prišli v sprievode rodičov,“ ozrejmila Dovičovičová.

Dostavil sa aj jeden z nitrianskych bezdomovcov. „Prišiel sem podľa na základe svojho bývalého trvalého pobytu. V našom zozname voličov však nebol. Odporučili sme ho na príslušný volebný okrsok,“ priblížila predsedníčka komisie.

Už pred poludním zaznamenali takmer 14-percentnú účasť. „Je možné, že tohtoročná účasť bude vyššia ako v predchádzajúcich župných voľbách,“ odhaduje zapisovateľka. Na základe skúseností si myslí, že mladí začnú chodiť okolo tretej popoludní, ďalšia vlna príde o šiestej večer.

Členov komisie sa voliči pýtajú najmä na to, či majú krúžkovať a koľko kandidátov na poslancov môžu maximálne označiť. Dvom voličom vydávali nový hlasovací lístok, pretože sa pomýlili. V zozname majú zapísaných 986 voličov.

Vo vedľajšej volebnej miestnosti sa prví voliči začali zbierať medzi 7.15 až 7.30. „Volebná účasť je zatiaľ nadpriemerná. Chodí dosť ľudí, najmä dôchodcovia. Museli sme pridať jednu plentu,“ povedal Stanislav Civáň, predseda okrskovej volebnej komisie číslo 13.

To, že ľudia nedostali pred voľbami zoznamy voličov, je podľa neho vidieť na dlhšie strávenom čase za plentou. „Je tam dosť kandidátov. Keď to študujú prvý raz, trvá to,“ dodal. Aj keď ľudia museli čakať, kým sa dostanú na rad, nikto nešomral ani nenadával. Voličov zaujíma najmä maximálny počet poslaneckých kandidátov, ktorých môžu krúžkovať.

K voľbám sa dnes vydal Rudolf Rákoci (70). Komu dá svoj hlas, bol už vopred rozhodnutý. „Chodím voliť pravidelne. Keďže som v minulosti zažil voľakedajšie ‚volebné právo‘, ktoré sme nemali, ale voliť sme museli, tak teraz to beriem ako vymoženosť demokratickej spoločnosti,“ prezradil dôchodca.

Voličské zoznamy mi nechýbali, i keď priznal, že by to s nimi bolo ľahšie. „Nakoľko však sledujem médiá, tak som potrebné informácie mal.“ Dnešné územné členenie Slovenska na osem žúp sa mu príliš nepozdáva. „Lepšie by podľa mňa bolo vrátiť sa k niekdajšiemu rozdeleniu na tri kraje,“ doplnil dôchodca.