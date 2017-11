Moškovec: Prvý volič sa ukázal až tri hodiny po otvorení volebnej miestnosti

Aj vo zvyčajne voličsky „vzorných“ dedinkách na Turci je zatiaľ veľmi nízka účasť. V turčianskej obci Moškovec známej vysokou volebnou účasťou prišlo dopoludnia odovzdať voličské hlasy len 7 zo 62 zapísaných voličov, volebná účasť bola do dvanástej hodiny zatiaľ iba 11-percentná. Prvý volič prišiel do volebnej miestnosti až tri hodiny po začiatku volieb.

To je na turčianskeho volebného rekordéra dosť nízke číslo. Vlani pri parlamentných voľbách účasť v Moškovci presiahla 85 percent, pri prezidentských voľbách v roku 2014 vyše 80 percent a komunálnych až cez 90 percent.

Pred štyrmi rokmi bola v Moškovci účasť na župných voľbách vyše 51-percentná. „Okrem župana volíme len jedného poslanca z nášho obvodu, občania väčšinou tých kandidátov ani nepoznajú, keďže sem nechodia. Ľudia nemajú pocit, že tie vuckárske voľby sú pre nich dôležité,“ mieni starostka Moškovca Anna Staňová.

Skúsenosti členov volebnej komisie sú také, že ľudia prichádzajú k volebným urnám až popoludní. „Pôjdeme určite voliť, je to naša povinnosť. Aby sme si dobre vybrali,“ hovorí Ján Boďa z Moškovca, ktorý sa volieb zúčastňuje pravidelne.

Moškovec je malá obec v okrese Turčianske Teplice. Starostka sa v minulých obdobiach vzdala platu, nechala si len nevyhnutné výdavky na benzín a telefón. Z ušetrených peňazí začali opravovať budovu obecného úradu. Anna Staňová obec vedie už štyri volebné obdobia. „Snažila som sa to dať do poriadku. Aby sme mali kde voliť, aby sme mali knižnicu,“ hovorí. Za ostatné dva roky sa opäť podarilo ušetriť nejaké zdroje a tak by v budúcom roku chceli vo zveľaďovaní pokračovať. „Chceli by sme spraviť toalety a ešte vymeniť niektoré okná,“ dodala starostka.

V Ondrašovej zatiaľ 20-percentná účasť

Mama, dcéra i vnučka prišli spoločne do volebnej miestnosti v Ondrašovej, čo je ďalšia maličká obec v Turci, ktorá má pre tieto župné voľby zapísaných 74 voličov. „Voliť je moje právo a rada sa rozhodujem sama za seba,“ povedala najstaršia s trojgenerácie Anna Bródyová. Vnučka zatiaľ volebné právo nemá, bola len v úlohe diváčky. „Vysvetlili sme jej, prečo ideme voliť, my tým teraz žijeme,“ dodala.

Anna Bródyová (vpravo) s dcérou Beátou a najmladšou vnučkou Alžbetkou odvolili už dopoludnia. Autor: Renáta Jaloviarová, Pravda

Aj Ondrašová má tradične vysokú voličskú účasť, v komunálnych voľbách v roku 1994 dokonca 100-percentnú. Vlani cez parlamentné voľby prišlo k volebným schránkam vyše 80 percent ľudí, prezidenta volilo viac ako 74 percent a starostu v roku 2014 vyše 83 percent voličov. V ostatných župných voľbách v roku 2013 využilo volebné právo takmer 41 percent ľudí. Pritom v Žilinskom kraji účasť vtedy dosiahla len vyše 21 percent.

„Zatiaľ sme mali vždy dosť dobrú účasť,“ poznamená starosta Adam Staňo. Za prvých šesť hodín od otvorenia volebných miestností bola v Ondrašovej 20-percentná voličská účasť. Do 13. hodiny odvolilo 15 zo 74 voličov.

Dedinka Ondrašová v okrese Turčianske Teplice má aj s deťmi 87 obyvateľov. V dedine nie je obchod, ani krčma, ani škôlka. Obyvatelia zväčša dochádzajú za prácou do Martina, či do automobilky pri Žiline.