Netradičné voľby v Handlovej - v krčme, pri krbe a biliardovom stole

Predseda volebnej komisie Jozef Javurek v netradičnej miestnosti problém nevidel, v tejto časti Handlovej je totiž ťažké nájsť dostatočne reprezentatívnu miestnosť, kde by sa dalo v prípade potreby voliť. "Tu, v krčme, sa volí po prvýkrát. V minulých volebných obdobiach sme volili kde-kade, v obchode, v rodinných domoch. Keď niet inej možnosti, prečo by sme nevyužili príjemné prostredie.

Krčma je to vtedy, keď tu sedia opilci, keď si vypijú, alebo sa nejak nedôstojne chovajú, ale tá dôstojnosť volebného aktu tu bola dodržaná a nikto, okrem tých, ktorí to nabúravajú, že sa volí v krčme, nemá nič proti tomu. Veď to sa len tak volá – krčma, inak je to príjemné prostredie a zodpovedný výkon voľby je tu dodržaný. Niekde kúri ústredné kúrenie, toto je handlovská časť Horný koniec a tak tu máme možnosť kúriť krbom, majitelia to to vykúrili, dali nám drevo, tak tu volíme," povedal Javurek.

Predseda komisie zhodnotil aj tohtoročnú volebnú účasť. Podľa neho je mimoriadne nízka. Odhadol ju na približne osem percent. Vysvetlil, že oveľa vyššia účasť býva v tejto miestnej časti, keď sa konajú voľby do mestských samospráv. „Všetci dobre vieme, že voľby do vyšších územných celkov nemajú nejakú veľkú účasť, je to preto, že ľudia žijú vo svojich vlastných podmienkach, ktoré sú napríklad tu v handlovskej oblasti, keď budú tie voľby, ľudia prídu, lebo poznajú Fera, Laca, Miša,“ uzavrel Javurek.