V Miloslavove volil aj Andrej Danko

Poukázal hlavne na tých ľudí, ktorí v spoločnosti všetko kritizujú. „Demonštrácie sú zúfalé snahy o zmenu v spoločnosti, dnes majú ľudia šancu rozhodnúť tak, ako to cítia,“ vyhlásil Danko.

Nový predseda Bratislavského samosprávneho kraja by mal podľa neho riešiť integrovaný dopravný systém, pretože predseda parlamentu vie, čo to je pre dopravné zápchy cestovať do práce do Bratislavy dve hodiny. Víťaz dnešných volieb do samosprávnych krajov by mal tiež riešiť to, aby nezanikali niektoré učňovské strediska, z ktorých sa stávajú obchodné domy. V zlom stave sú podľa neho aj niektoré zdravotné strediská, ktoré kraj už niekoľko rokov prenajíma. Pre Miloslavov-Alžbetin, kde Danko býva, by bolo treba vyriešiť dopravu, aby sa ľudia dostali skôr do práce a aby cestovali komfortnejšie. Predseda parlamentu tiež poznamenal, že každé voľby na Slovensku sú výnimočné, pretože môžu do verejných funkcií dostať ľudí, ktorí chcú veci meniť a majú snahu s nimi bojovať. Novému predsedovi kraja praje, aby nestratil nadšenie z práce.