Zapisovateľka z Trnavy: Viacerí sme prekvapení, koľko voličov už prišlo

Prvý volič čakal na svoju príležitosť už pred otvorením volebnej miestnosti. „Bol to muž asi do 25 rokov,“ prezradil predseda okrskovej volebnej komisie, ktorý si neželal byť menovaný. Podľa jeho slov prichádza voliť pestrá veková paleta voličov. Troch museli navigovať do správnej volebnej miestnosti.

„Najväčší nápor sme tu mali asi okolo desiatej hodiny dopoludnia a okolo pol tretej popoludní,“ doplnila zapisovateľka, ktorá tiež chcela zostať v anonymite. V zozname majú zapísaných 877 voličov. Približne do štvrtej hodiny popoludní ich prišlo odvoliť 169, čo je viac ako 19 percent.

„Komunikujem s kolegyňami z iných okrskových volebných komisií a všetci sme prekvapení z toho, že už teraz prišlo toľko ľudí. Už sa trochu akoby pretekáme, kto ich má viacej,“ dodáva s úsmevom zapisovateľka.

Ľudia sa najčastejšie pýtajú, akým spôsobom majú označiť kandidátov a koľko kandidátov na poslancov môžu najviac zakrúžkovať. „Môže ich byť aj sedem?“ prišla sa pre istotu spýtať dôchodkyňa, ktorá už vyplňovala hlasovacie lístky za plentou.

Miroslava Janská (24) prišla odvoliť popoludní po príchode z práce. „Až vo volebnej miestnosti som sa definitívne rozhodla, komu dám svoj hlas,“ prezradila. Zakrúžkovať mohla až deväť kandidátov na poslancov. „Tento počet som vyčerpala.“ Voliť chodí pravidelne. „Snáď raz sa mi stalo, že som sa v čase volieb nezdržiavala v Trnave.“