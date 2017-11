Predseda štátnej volebnej komisie Bárány: Účasť by oproti minulosti nemala klesnúť

Eduard Bárány: Účasť nebude dramaticky vysoká ale nemyslí, že by mala klesnúť v tomto type volieb oproti minulosti.

Eduard Bárány: Účasť nebude dramaticky vysoká ale nemyslí, že by mala klesnúť v tomto type volieb oproti minulosti. Autor: Robert Hüttner , Pravda

Voľby do orgánov samosprávnych krajov prebiehajú v zásade pokojne a usporiadanie, potvrdil na tlačovej besede predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány.

Niekoľko desiatok podnetov, ktoré komisia zaznamenala majú podľa Barányho miestny charakter. Nemyslí si, že by mohli ohroziť dôveryhodnosť a korektnosť volieb ako celku, zdôraznil. Týkali sa predovšetkým porušenia volebného moratória a nedovoleného vedenia volebnej kampane, niektoré sa týkali drobných administratívnych nezrovnalostí v niektorých volebných komisiách, ktoré sa riešili prakticky okamžite, dodal.

Čo sa týka účasti, predseda štátnej volebnej komisie uviedol, že všade sú to dvojmiestne čísla a väčšinou sa nezačínajú jednotkou. Účasť nebude dramaticky vysoká ale nemyslí, že by mala klesnúť v tomto type volieb oproti minulosti. Žiaľ voľby do orgánov samosprávnych krajov sú pokiaľ ide o nízku účasť druhé v poradí za eurovoľbami, zdôraznil.

Riaditeľka odboru volieb, referenda a politických strán Sekcie verejnej správy Ministerstva vnútra (MV) SR Eva Chmelová potvrdila, že v niekoľkých okrskov v trenčianskom kraji vypadla elektrika, situáciu komisia bude riešiť.Volebné miestnosti budú otvorené do 22:00, pravdepodobne s výnimkou tých, kde zaznamenali výpadok elektriny.

Svoje právo voliť a rozhodnúť o tom, kto bude zastupovať ich záujmy najbližších päť rokov v orgánoch samosprávnych krajoch, má približne 4 435 000 voličov. Priebežné výsledky volieb bude Štatistický úrad SR zverejňovať na webe www.volbysr.sk. Prvé údaje zo zápisníc okrskových volebných komisií by mohli byť známe okolo 22:30. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu.