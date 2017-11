Online: Sledujte s nami zratúvanie výsledkov volieb do VÚC - po 23.15

Voľby do VÚC sa mali skončiť o 22.00. Pre výpadok elektriny v deviatich okrskoch sa ich záver posúva do 23:15 - ale len v Trenčianskom kraji.

Štatistický úrad SR oznamuje, že vzhľadom na rozhodnutie Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán o predĺžení hlasovania vo viacerých okrskoch budú priebežné výsledky volieb do orgánov samosprávnych krajov zverejňované po 23:15 h.

Predseda štátnej volebnej komisie Eduard Bárány zdôraznil, že do 23:15 bude pre Trenčiansky kraj platiť moratórium a nebude možné zverejňovať priebežné výsledky v tomto kraji. Bárány dodal, že v čase, keď vypadla elektrina, bolo už po zotmení a nebolo možné pokračovať v hlasovaní. Predsedovia okrskových komisií správne rozhodli, prerušili hlasovanie a zapečatili schránky, dodal.

Elektrina vypadla v obciach Hrabovka, Dolná Súča a Horná Súča približne o 17:55. V obci Hrabovka sa bude dlhšie voliť v jednom volebnom okrsku, v Dolnej Súči v dvoch a v Hornej Súči v šiestich.

Pozrite si priebeh volieb, sledovali sme ho minútu po minúte.

Ohlasy na voľby

Podľa prieskumu agentúry AKO, ktorá zbierala dáta do štvrtka, v Bratislavskom kraji pred voľabmi viedol Milan Ftáčnik pred Rudolfom Kusým a Pavlom Frešom. Podľa Václava Hřícha z agentúry AKO sa však 15 percent ľudí vyjadrilo, že sa rozhodnú až v deň volieb, uviedol v televízii TA3.

Čo sa deje v centrálach

Volebný štáb kandidáta na predsedu bratislavského samosprávneho kraja Juraja Drobu sa nachádzal v sídle strany SaS. Pre verejnosť – členov strany, priaznivcov aj novinárov ho otvorili o ôsmej hodine. Sála v tom čase ešte zívala prázdnotou, pohostenie už ale bolo prichystané. Hlavný hrdina – Juraj Droba tu však bol už od pol ôsmej.

Celý deň mal podľa jeho slov pomerne rušný. "Doobeda som odvolil, potom som bol podporiť pri voľbách aj kandidátov SaS na poslancov, stihol som obed so synom,“ uviedol Droba. Poobede vybavoval rôzne písomnosti. Odpovedal na meily a esemesky. Po večeri so synom sa presunul do domu liberálov.

Šéf strany Richrad Sulík sa tu nenachádzal, pretože zasadal vo volebnej komisii v Starom Meste.

Svoje šance Droba vidí pomerne optimisticky. "Odhadujem, že budem mať viac percent, než v poslednom predvolebnom prieskume, ktorý robila agentúra AKO, podľa nej som mal 15 percent,“ dodal.

Ak by Droba vyhral a stal by sa predsedom župy, celú nedeľu by prakticky absolvoval rôzne televízne debaty, rozhovory. V opačnom prípade sa poriadne vyspí a nedeľu strávi opäť so synom v prírode.

Richard Raši (vľavo) a minister životného prostredia Peter Žiga (v strede). Autor: Pravda, Boris Macko

Kandidát na post župana v Košickom kraji Richard Raši čaká na výsledky volieb vo svojej volebnej centrále. Podporiť ho prišiel minister životného prostredia Peter Žiga aj europoslankyňa Monika Smolková. Vo volebnom štábe vládne optimizmus a dobrá nálada.

S desiatou hodinou večer sa v Nitrianskom kraji uzavrelo viac ako 700 volebných miestností. Súčasný nitriansky župan Milan Belica, ktorý kandiduje po piaty raz, bude čakať na výsledky volieb v jednej z nitrianskych reštaurácií. Svoj príchod avizoval okolo 23.00 hod až 23.30 hod. Zatiaľ sa tu postupne schádzajú novinári, ktorí majú do volebnej centrály prístup od deviatej večer. Asi o pol desiatej sa dostavil primátor Nitry Jozef Dvonč či nitriansky viceprimátor Martin Nemky.

Ján Greššo, kandidát koalície siedmich pravicových strán (SaS, OľaNO, KDH, NOVA, OKS, Šanca a DS), trávi čas spolu s kandidátmi na poslancov v miestnom hoteli. „Nateraz nás teší pomerne vysoká účasť. Čím vyššia účasť, tým legitímnejší môže byť predseda,“ reagoval Greššo.

Ako s výsledkami

V piatych voľbách do orgánov samosprávy krajov od vzniku SR mohlo využiť svoje voličské právo približne 4 435 000 oby­vateľov Slovenska, občanov SR a cudzincov s trvalým pobytom na Slovensku vo veku nad 18 rokov. Hlasovať o budúcich predsedoch a poslancoch ôsmich samosprávnych krajov sa dalo iba v mieste trvalého bydliska. Každý volič totiž mohol voliť iba poslancov, ktorí patria do jeho voličského obvodu. Novinkou je, že krajské voľby už nemajú dve kolá a voliči si vyberali nielen budúcich poslancov krajského zastupiteľstva, ale aj predsedu kraja. Nové vedenie krajov bude výnimočne vo funkcii päť rokov a nie štyri. Je to tak preto, aby sa v roku 2022 mohli konať krajské a obecné voľby v jeden deň.

Priebežné výsledky tradične po skončení hlasovania zverejňuje Štatistický úrad SR na dvoch webstránkach, a to na webstránke štatistického úradu www.statistic­s.sk/sk/ a na špeciálnej webstránke zriadenej pre voľby https://volbysr.sk/sk/, kde sa po spracovaní všetkých hlasov objavia aj celkové výsledky krajských volieb. Štatistický úrad sumarizuje výsledky z okrskov, obvodov a krajov. Rýchlosť spracovania volebných výsledkov teda nezávisí od štatistického úradu, ale od rýchlosti a kvality sčítania hlasov v okrskových volebných komisiách, ktorých je pre krajské voľby zriadených 5 968. To, ako rýchlo budú zverejnené výsledky hlasovania, možno predpokladať najmä podľa rýchlosti sčítania hlasov v krajských voľbách v roku 2013. V nich bola potvrdená posledná okrsková zápisnica o 02:51, posledná zápisnica z volebného obvodu o 04:14 a posledná krajská zápisnica bola potvrdená o 05:15. Išlo o zápisnice z Košického kraja. Oficiálne výsledky vyhlási Štátna komisia pre voľby a kontrolu financovania politických strán v nedeľu.

Priebeh hlasovania bol podľa informácií Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán pokojný. Zapisovateľka štátnej volebnej komisie Eva Chmelová hovorí, že štátna komisia prijala niekoľko desiatok podnetov, ktoré sa týkajú podozrenia z porušenia volebného moratória. Išlo napríklad o podnety na distribúciu rôznych tlačovín a letákov, ktoré propagovali niektorého z kandidátov v čase moratória, ktoré sa začalo vo štvrtok 2. novembra o 7:00. Dostala tiež podnety na narušenie poriadku vo volebnej miestnosti, tieto prípady sa však operatívne vyriešili. Vo všeobecnosti ide o drobné podnety, ktoré nenarušili pokojný priebeh sobotňajších krajských volieb. Polícia pred volebným dňom, ale aj počas volieb dostala niekoľko podnetov na údajnú volebnú korupciu, všetky podozrenia preveruje a bude o nich podrobnejšie informovať v nedeľu.