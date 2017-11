Favorizovaný Ftáčnik v Bratislave neuspel, viní aj podporu od Smeru

Nálada sa ešte o stupeň zvýšila, keď agentúra AKO zverejnila výsledky prieskumu tesne spred volieb. V tom bol Ftáčnik opäť favoritom, aj keď tesným. Do volebného štábu v priestoroch Incheby ho prišli podporiť spolupracovníci z kampane a priatelia. Pri vítaní hostí nechcel predbiehať. „Počkám si na oficiálne výsledky. Mám zovretý žalúdok, čo sa mi, úprimne, nestáva. Ale je to vážne,“ povedal Ftáčnik. Tesne za ním sa v prieskume umiestnil starosta Nového Mesta Rudolf Kusý. V hre boli aj Juraj Droba a starosta Vajnôr Ján Mrva.

Keď bola v Bratislavskom kraji sčítaná takmer polovica hlasov, v hlavnom meste o niečo menej, na prvých štyroch priečkach sa s malým rozdielom striedali práve spomínaní štyria kandidáti. Vo Ftáčnikovom štábe mierne rástla nervozita, no stále neboli sčítané veľké bratislavské mestské časti ako Ružinov či Petržalka.

Tesne pred druhou ráno Ftáčnik predstúpil pred novinárov a konštatoval svoju prehru. K víťazstvu vo voľbách zablahoželal Jurajovi Drobovi. „Mali ste pravdu, že ste mali najvyššie šance a ja vám úprimne blahoželám,“ povedal Ftáčnik. Poďakoval sa voličom aj spolupracovníkom.

„Prečo som nebol úspešný?“ položil si otázku Ftáčnik.

„Myslím si, že je to tendencia, ktorá sa prejavila prakticky na celom Slovensku. Voľby sa nakoniec z prieskumov, o ktorých na začiatku večera hovoril, že sa na ne nemôžeme spoliehať, pretože sa rozhodujú ľudia. A rozhodovali sa podľa filozofie opozično-koaličnej alebo smeráckej a opozičnej. Prejavilo sa to aj v iných krajoch,“ konštatoval Ftáčnik. Zdôraznil, že do volebného zápasu vstupoval s tým, že sa bude o dôveru voličov uchádzať ako nezávislý kandidát, ktorý sa neuchádzal o podporu žiadnej politickej strany, ani strany Smer.

„Napriek tomu, že sme mali stretnutie s pánom Glváčom, na ničom sme sa nedohodli. Musím konštatovať, že pán Glváč sa rozhodol urobiť vlastný krok a to poslať list členom a sympatizantom Smeru a urobil to na poslednú chvíľu, neinformoval ma o tom, nebolo to založené na žiadnych dohodách, diskusiách. Ale vyplývalo z toho, že tým vlastne spochybnil moju filozofiu kandidatúry ako nezávislého kandidáta. Aj mňa zaradil do toho tábora Smeru. Nehovorím, že to bola jediná príčina prehry. Ale myslím si, že toto sa nemalo stať. Od začiatku som to cítil tak, že pán Glváč nemal záujem na tom, aby som bol úspešný. Pravdepodobne podporoval, alebo chcel podporiť, iného kandidáta. Ale to si bude musieť zodpovedať on. Myslím si, že tento faktor prispel k výsledku. Ľudia si proste vybrali Juraja Drobu,“ dodal Ftáčnik. To, čo urobili v rámci kampane dobre a čo zle, bude analyzovať so svojim tímom.

Podľa Ftáčnika je v kraji dôležitá nie len téma dopravy. „Dôležité sú aj sociálne a zdravotné služby. To by si mohol Juraj Droba zobrať z mojej kandidatúry, aby sme v tomto kraji riešili seniorov, sociálne znevýhodnených a zdravotne postihnutých,“ dodal Ftáčnik.

Dôveru, ktorú získal od voličov, sa bude podľa vlastných slov snažiť zúžitkovať. „Budem sa snažiť, aby na čele Bratislavy nastala zmena,“ dodal.