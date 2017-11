Juraj Droba: Mám pocit zadosťučinenia

Aké máte pocity?

Mám pocit celkovej únavy z dlhej kampane. Zároveň mám pocit zadosťučinenia, pretože som do toho išiel ako kandidát s nižšími preferenciami. Ja som si veril, veril mi môj manažér kampane Braňo, ktorý je naozaj kúzelník. Bolo veľa ľudí, ktorí mi neverili, takže je to pre mňa taká satisfakcia. Keď tú kampaň odmakáme a nebudeme ponúkať nič nereálne, nepôjdeme cestou populizmu, ale pôjdeme cestou poctivého programu, vedeli sme, že to môžeme vyhrať.

Čo plánujete v úrade spraviť ako prvé?

Najskôr sa poriadne vyspím a strávim deň so svojím šesťročným synom. Posledných šesť mesiacov som ho zanedbával, chcem mu to vynahradiť. Ešte nie som v úrade, ale potom, ako preberiem žezlo, si okamžite sadnem so skupinami expertov, ktorých budem oslovovať a diskutovať. A pozrieme sa na kľúčové oblasti samosprávneho kraja, ktoré bude treba ďalej zlepšovať.

Ktoré sú tie kľúčové oblasti?

Bude to jednoznačne doprava. Budem sa pozerať na sociálne služby a na stredné školy.

V predvolebných debatách bolo dosť skloňované aj zdravotníctvo.

Zdravotníctvo tiež, ale župa nemá pod palcom veľa zdravotníckych zariadení. Čiže úmerne tomu, koľko ľudí zamestnáva župné zdravotníctvo a koľko prevádzok má, tak sa budem venovať aj zdravotníctvu, pretože je tam veľa kritiky.

Už máte odborníkov, s ktorými chcete spolupracovať?

To je veľmi skoro, ešte je len deň od volieb. Najskôr sa budem baviť interne so stranou SaS, dáme si dohromady transformačný tím, ktorý mi bude pomáhať a radiť.

Kedy je oficiálny dátum, kedy nastupujete do úradu?

Viete, že to ešte fakt neviem?

Nebojíte sa, že v úlohe župana, čo je skôr úradnícka funkcia, budete menej viditeľnejší pre svojich voličov, než v národnej rade?

Dostal som mandát od voličov. Môcť prezentovať a dostať výsledky sa mi vidí pre moju manažérsku povahu lepšie ako byť poslancom národnej rady.

Čo bolo podľa vás tým najväčším prekvapením?

Mobilizácia voličov na poslednú chvíľu a to, že som mal silnú koalíciu za sebou. Na poslednú chvíľu sa ma snažilo všetkých šesť strán podporovať a tie mi nakoniec priniesli tie potrebné hlasy navyše.