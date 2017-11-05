Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Nitrianskeho kraja

|Priezvisko
|Meno
|Strana
|Počet hlasov
|Alföldi
|Martin
|NEKA
|3618
|Andráši
|Róbert
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|3249
|Antošová
|Eva
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|6968
|Bačík
|Alexander
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|4407
|Baláž
|Peter
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|3940
|Balážová
|Marta
|NEKA
|3069
|Balko
|Daniel
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|6225
|Bátovský
|Martin
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|4755
|Becík
|Branislav
|NEKA
|5760
|Becse
|Norbert
|SMK-MKP
|4919
|Belický
|Jozef
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|3674
|Bohátová
|Helena
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|4834
|Bolya
|Szabolcs
|SMK-MKP
|3755
|Csenger
|Tibor
|SMK-MKP
|4088
|Dovičovič
|Miloš
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|6942
|Dvonč
|Jozef
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|10350
|Éder
|Igor
|NEKA
|4205
|Farkas
|Iván
|SMK-MKP
|4267
|Filaga
|Marcel
|NEKA
|4539
|Földes
|Csaba
|SMK-MKP
|5187
|Galaba
|Milan
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|2793
|Gerhát
|Karol
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|3710
|Goga
|Pavol
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|3478
|Greššo
|Ján
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|11941
|Gyarmati
|Tihamér
|SMK-MKP
|4460
|Hatala
|Miloslav
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|6822
|Hecht
|Daniel
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|6435
|Holečková
|Martina
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|4061
|Horváth
|Árpád
|SMK-MKP
|5846
|Jobbágy
|Jozef
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|5541
|Katona
|Gabriel
|NEKA
|4535
|Kéry
|Marián
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|4107
|Klein
|Otokar
|NEKA
|7357
|Kőrösi
|Ildikó
|SMK-MKP
|2761
|Krtík
|Ján
|NEKA
|4545
|Marenčák
|Ladislav
|NEKA
|4661
|Matuška
|Tibor
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|4245
|Moravčík
|Ľubomír
|NEKA
|7509
|Oremus
|Peter
|NEKA
|13941
|Oremus
|Marek
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|6055
|Orosz
|Örs
|SMK-MKP
|4885
|Paulík
|Ján
|NEKA
|4861
|Soboňa
|Juraj
|SMER-SD, SNS, MOST – HÍD
|3812
|Stankovský
|Jozef
|NEKA
|3772
|Stubendek
|László
|NEKA
|4458
|Szalma
|Ervín
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|5314
|Szigeti
|László
|SMK-MKP
|3721
|Šmehilová
|Anna
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|7542
|Štefek
|Štefan
|NEKA
|6519
|Tolnai
|Csaba
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|5356
|Uhrík
|Milan
|ĽS Naše Slovensko
|7246
|Vančo
|Ján
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|8275
|Viola
|Miklós
|SMK-MKP
|6258
|Zaujec
|Miloš
|SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA
|5214
Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Nitrianskeho kraja
Pozrite si zoznam zvolených poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.