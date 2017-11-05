Voľby do VÚC: Zoznam zvolených poslancov Nitrianskeho kraja

05.11.2017 08:54

Pozrite si zoznam zvolených poslancov Nitrianskeho samosprávneho kraja vo voľbách do VÚC 2017.

Priezvisko Meno Strana Počet hlasov
Alföldi Martin NEKA 3618
Andráši Róbert SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 3249
Antošová Eva SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 6968
Bačík Alexander SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 4407
Baláž Peter SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 3940
Balážová Marta NEKA 3069
Balko Daniel SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 6225
Bátovský Martin SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 4755
Becík Branislav NEKA 5760
Becse Norbert SMK-MKP 4919
Belický Jozef SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 3674
Bohátová Helena SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 4834
Bolya Szabolcs SMK-MKP 3755
Csenger Tibor SMK-MKP 4088
Dovičovič Miloš SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 6942
Dvonč Jozef SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 10350
Éder Igor NEKA 4205
Farkas Iván SMK-MKP 4267
Filaga Marcel NEKA 4539
Földes Csaba SMK-MKP 5187
Galaba Milan SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 2793
Gerhát Karol SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 3710
Goga Pavol SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 3478
Greššo Ján SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 11941
Gyarmati Tihamér SMK-MKP 4460
Hatala Miloslav SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 6822
Hecht Daniel SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 6435
Holečková Martina SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 4061
Horváth Árpád SMK-MKP 5846
Jobbágy Jozef SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 5541
Katona Gabriel NEKA 4535
Kéry Marián SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 4107
Klein Otokar NEKA 7357
Kőrösi Ildikó SMK-MKP 2761
Krtík Ján NEKA 4545
Marenčák Ladislav NEKA 4661
Matuška Tibor SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 4245
Moravčík Ľubomír NEKA 7509
Oremus Peter NEKA 13941
Oremus Marek SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 6055
Orosz Örs SMK-MKP 4885
Paulík Ján NEKA 4861
Soboňa Juraj SMER-SD, SNS, MOST – HÍD 3812
Stankovský Jozef NEKA 3772
Stubendek László NEKA 4458
Szalma Ervín SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 5314
Szigeti László SMK-MKP 3721
Šmehilová Anna SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 7542
Štefek Štefan NEKA 6519
Tolnai Csaba SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 5356
Uhrík Milan ĽS Naše Slovensko 7246
Vančo Ján SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 8275
Viola Miklós SMK-MKP 6258
Zaujec Miloš SaS, OĽaNO, KDH, ŠANCA, OKS, NOVA 5214

Prečítajte si, kto povedie kraje

#Nitriansky samosprávny kraj #poslanci
Sleduj najnovšie články na našom Facebooku
Celá debata / Začnite debatu k článku!
Kvety.Pravda.sk
29,99
 Elite frézia color

Elite frézia color
59,99
 Grande ruža red 25

Grande ruža red 25
Ponuky zo Zľavy.Pravda.sk
64% Obľúbený rodinný hotel Klimek**** v poľských...

Obľúbený rodinný hotel Klimek**** v poľských Beskydách s polpenziou...

kúpilo 284 ľudí za 115,00 €
50% Relax na úrovni v hoteli Sandor Pavillon**** v...

Relax na úrovni v hoteli Sandor Pavillon**** v Piešťanoch s...

kúpilo 38 ľudí za 66,00 €
50% Nástenné a stolové fotokalendáre 2018

Nástenné a stolové fotokalendáre 2018

kúpilo 876 ľudí za 2,40 €
59% Luxusný 100-minútový exotický balíček "Karibský...

Luxusný 100-minútový exotický balíček "Karibský poklad"

kúpilo 30 ľudí za 36,90 €