Pozrite si zoznamy zvolených krajských poslancov

V Bratislavskom samosprávnom kraji voliči najviac hlasov (10 665) odovzdali Elene Pätoprstej, ktorá kandidovala za širokú koalíciu pravicových strán.

Najviac voličov prišlo v sobotu k volebným urnám v Banskobystrickom kraji, a to 40,29 percenta.

V Źilinskom samosprávnom kraji dostal najviac hlasov od voličov nezávislý kandidát Igor Janculík (11 454 hlasov).

V Nitrianskom samosprávnom kraji sa predsedom stal Milan Belica, ktorý týmto obhájil svoj post. Milan Belica kandidoval za parlamentnú koalíciu Smer, SNS a Most-Híd.

Za parlamentné koaličné strany kandidoval aj župan Trenčianskeho samosprávneho kraja Jaroslav Baška, ktorý dostal podporu takmer 50% hlasujúcich voličov. V tomto kraji žiaden z poslancov nedostal od voličov viac ako 10 000 hlasov.

V Prešovskom samosprávnom kraji sa na poste župana udiala zmena, Petra Chudíka vystriedal Milan Majerský, ktorý kandidoval za širokú pravicovú koalíciu.

Podobne neočakávaná zmena sa udiala aj na poste trnavského župana, kde vyhral Jozef Viskupič, poslanec NR SR za stranu OĽaNO.

V Košickom samosprávnom kraji dostal spomedzi kandidátov na poslancov najviac hlasov Emil Ďurovčík za Smer (5 727 hlasov).

Na tohtoročných voľbách do orgánov samosprávnych krajov sa zúčastnilo 29,95 percenta voličov. V reálnom čísle je to 1 348 114 občanov. Je to doteraz najvyššia účasť v takýchto voľbách, pred štyrmi rokmi k volebným urnám prišlo 20,11 percenta voličov. V roku 2005 bola naopak najnižšia účasť vo voľbách do samosprávnych krajov, a to 18,02 percenta.

Do čela šiestich samosprávnych krajov si na najbližších päť rokov zvolili voliči nových predsedov. K zmene prichádza v Bratislavskom, Trnavskom, Žilinskom, Banskobystrickom, Prešovskom a Košickom kraji. Svoje posty obhájili iba dvaja z doterajších županov, a to Milan Belica (SMER-SD, SNS, MOST – HÍD) v Nitrianskom kraji a Jaroslava Baška (SMER-SD, SNS, MOST – HÍD, SZ) v Trenčianskom kraji. Vyplýva to z neoficiálnych výsledkov volieb. Oficiálne výsledky vyhlási štátna volebná komisia v nedeľu.