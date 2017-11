Noví župani hodnotia výsledky volieb: Veľká mobilizácia voličov, aj túžba po zmene

Prečo zvíťazili a čo chcú pre kraj urobiť. Noví župani sa vyjadrujú k voľbám do samosprávnych krajov.

Novozvolení župani vystúpili v relácii V politike televízie TA3.

Ako prvý sa prezentoval Juraj Droba (SaS, OĽANO, NOVA, SMK, OKS a Zmena zdola), ktorý získal najviac hlasov vo voľbe predsedu Bratislavského samosprávneho kraja. Vyjadril sa, že jeho víťazstvo možno pripísať veľkej mobilizácii a podpore zo strany šiestich koaličných partnerov. Spolupracovať chce so všetkými 50 poslancami, „aby sme sa posunuli v kraji“, povedal Droba. Jeho víziou je tolerantný moderný kraj.

Jozef Viskupič (spoločný kandidát pravicovej koalície), ktorý je novozvoleným županom Trnavského samosprávneho kraja, predstavil svoju víziu kraja,ktorý spája a nie rozdeľuje. Povedal, že nerozlišuje ľudí podľa národnosti. Z programu chce zrealizovať udržateľný model pre letisko v Piešťanoch a chce odstrániť priepasť medzi starostami a samosprávami

Milan Majerský ( KDH, s podporou SaS, OĽaNO), ktorému dalo hlas ako predsedovi Prešovského samosprávneho kraja, najviac voličov, vníma svoje víťazstvo aj ako výzvu pre KDH, ktorá má silné zastúpenie v prešovskom poslaneckom zbore. Jeho cieľom sú lepšie cesty, dostatok práce, a aby rodiny ostávali pohromade.

Milan Belica (nezávislý, podpora Smeru, SNS), obhájil svoju pozíciu predsedu Nitrianskeho sasmosprávneho kraja, nečakal tak veľmi zemetrasenie na úrovni krajov. Jeho víťazstvo je podľa neho potvrdenie jeho vízie vedenia kraja. V kraji nastala počas jeho funkčného obdobia radikálna zmena v znížení nezamestnanosti, preňho je najdôležitejšia nejlepšia je zdravá ekonomika, aby boli ľudia spokojní.

Erika Jurinová (OĽaNO) je jedinou ženou, ktorá obsadí miesto vo vedení kraja, v Žilinskom samosprávnom kraji. Podľa nej by sa aj vláda mala zasadzovať o to, aby sa stal kraj priechodný, aby sa urýchlili prípravy úsekov komunikácií na Kysuciach, Orave a Liptove.

Jaroslav Baška (Smer-SDÚ) obhájil svoj post župana v Trenčianskom samosprávnom kraji. V ďalšom volebnom období chce venovať aj naďalej pozornosť pre budovanie vybavenia pre študentov, ale aj rozvoju cestovného ruchu. Trenčiansky kraj je krajom hradov a kúpeľov a stúpa tu aj počet vybudovaných cyklotrás. Myslí si, že pod jeho opätovné víťazstvo sa podpísalo to, že nikdy nepolitizoval, v zastupiteľstve „sa robili reálne veci“.

Ján Lunter (nezávislý), ktorý zvíťazil v banskobystrickom samosprávnom kraji, ocenil, ýže sa podarilo zmobilizovať voličov, aby sa do úradu nevrátil extrémista Marian Kotleba. Podľa neho väčšina voličov odmietla cestu, ktorou išiel predošlý župan. „Ponúkli sme akčný program rozvoja – farmárske sociálne podniky aj iné sociálne podniky, iniciovalo to zmenu,“ povedal Lunter, ktorý vidí priestor, ktorý treba zumeniť v kraji ako obrovský. Chce spolupracovať so starostami. Uviedol, že vzorom je Spišský Hrhov, kde sa podarilo radikálne znížiť nezamestnanos­ť Rómov.

Rastislav Trnka (OĽANO, SaS, KDH, NOVA, ŠANCA), ktorý porazil Richarda Rašiho v súboji o predsedu Košického samosprávneho kraja, vidí svoj úspech aj ako výsledok poctivej 5-mesačnej kampane, keď stále chodil medzi ľudí v kraji. Voliči podľa neho jasne odmietli klientelizmus, korupciu a rodinkárstvo.