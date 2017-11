SaS: Voľby poukázali na odpor občanov voči populizmu, korupcii a extrémizmu

Sobotňajšie voľby do orgánov Vyšších územných celkov sa stali presvedčivou demonštráciou odporu angažovaných občanov voči populizmu, korupcii a extrémizmu. Uvádza sa to vo vyhlásení predsedníctva opozičnej strany SaS.

Nespokojnosť s vládou strán Smer-SD, SNS a Most-Híd podľa liberálov zosilnela. „Rovnako aj poznanie, že strana Kotleba – Ľudová strana naše Slovensko nemá pre Slovensko žiaden reálny a zároveň pozitívny program,“ uvádza SaS.

Volebné zisky kandidátov pravicovej koalície súvisia podľa SaS so spojením hodnotovo si blízkych strán. „Potvrdila sa skúsenosť, že pravica na Slovensku je silná ako celok a povinnosťou jej lídrov je hľadať cestu k sebe. To bolo aj unikátom týchto volieb – alternatíva v podobe pravicovej demokratickej koalície, ktorej vytvorenie sa ukázalo ako správny krok,“ uvádza sa vo vyhlásení.

SaS zároveň zdôrazňuje, že vysoký počet župných poslancov obsadili nezávislí kandidáti. „Odráža to občanov nedôveru k politickým stranám. My v strane SaS to berieme to ako výzvu ukázať svojim konaním a postojmi, že politická strana má v demokratickom systéme nezastupiteľnú úlohu a nie je to spolok zištných ľudí, ktorí sledujú len svoje vlastné záujmy a výhody,“ konštatuje opozičná strana.

Na druhej strane vzniká podľa liberálov otáznik o reálnom vplyve nestraníckych poslancov, ktorých nespája ani spoločný program ani príslušnosť k spoločným hodnotám. „Budeme však spolupracovať s každým nezávislým poslancom, ktorí o to prejaví záujem a bude sledovať výhradne verejný záujem občanov jednotlivých žúp,“ uvádza SaS. Strana zároveň dodáva, že je otvorená diskusii o novom územno-samosprávnom členení Slovenska a vie si predstaviť zánik vyšších územných celkov v ich dnešnej podobe.

Podľa neoficiálnych výsledkov získala pravicová koalícia županov v Trnavskom kraji (Jozef Viskupič), Žilinskom kraji (Erika Jurinová), Prešovskom kraji (Milan Majerský), Košickom kraji (Rastislav Trnka), ako aj v Bratislavskom (Juraj Droba). Ján Lunter s podporou koaličných i opozičných strán zvíťazil v Banskobystric­kom kraji.

Svoje posty obhájili dvaja predsedovia – Jaroslav Baška v Trenčianskom kraji a Milan Belica v Nitrianskom. Obaja mali podporu koalície Smer-SD, SNS, Most-Híd. Na voľbách sa zúčastnilo 29,95 percenta voličov, teda 1 348 114 občanov. Je to doteraz najvyššia účasť v takýchto voľbách, pred štyrmi rokmi k volebným urnám prišlo 20,11 percenta voličov. Najviac voličov prišlo v sobotu k volebným urnám v Banskobystrickom kraji, a to 40,29 percenta. Naopak, najmenej voličov prišlo k volebným urnám v sobotu v Trnavskom kraji, hlasovať tu bolo 24,74 percenta voličov.

Krajniak: Stalingrad pre Fica

Hnutie Sme rodina hodnotí regionálne voľby podľa podpredsedu Milana Krajniaka ako Stalingrad Roberta Fica. „Fico sa pripravoval na veľké víťazstvo a utrpel veľku porážku. Ľudia už toho majú dosť, aby to pokračovalo ako to fungovalo doteraz. Je to dôkaz, že ľudia nechcú oligarchov v pozadí,“ vyhlásil Krajniak s tým, že voliči chcú, aby sa politici zodpovedali voličom a nie niekomu v pozadí,“ zdôraznil .

Sme rodina v regionálnych voľbách nezískala žiadny poslanecký mandát. „My sme išli do volieb sami, lebo sme chceli dodržať slovo, že sa nebudeme spájať so žiadnymi koalíciami. Viacerí naši kandidáti ukázali, že majú dobrú podporu, ale proti dvom blokom to mali veľmi ťažké,“ dodal Krajniak.