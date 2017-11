Pellegrini vyjadril aj prekvapenie, niekde 'došlo k únave materiálu'

Tento týždeň bude Smer-SD otvorene hovoriť o výsledkoch volieb do vyšších územných celkov. Povedal to v TA3 v relácií V politike podpredseda vlády za Smer-SD Peter Pellegrini s tým, že výsledky volieb treba zobrať s pokorou. „Nemôžeme teraz konštatovať, že Smer-SD dopadol zle. Pri niektorých krajoch som aj ja sklamaný, ale môže nám to dať impulz,“ uviedol.