Jurinová: Ľudia ukázali, že chcú zmenu

Erika Jurinová (OĽaNO, SaS, KDH, OKS, NOVA) je vôbec prvou ženou v histórii samosprávnych krajov, ktorá bude viesť župu. Hovorí, že nie je dôležité, že je prvá županka, ale to, že situácia na Slovensku sa zmenila len s výnimkou dvoch krajov. "Ľudia ukázali, že chcú zmenu," povedala. Víťazstvo pre ňu znamená zodpovednosť aj povzbudenie. Chce zriadiť fond na podporu rodín, ktoré sú v ťažkej životnej situácii, a tiež rodinné vstupné pre rodiny s viacerými deťmi do kultúrnych zariadení, ktoré má v správe VÚC. Odchádza z parlamentu, aby sa mohla naplno venovať riadeniu Žilinského samosprávneho kraja. Získala o vyše 26-tisíc hlasov viac ako doterajší župan Juraj Blanár.

Zvíťazili ste s rozdielom 26-tisíc hlasov, prekvapil vás ten náskok?

Veľmi, aj keď sme cítili obrovskú podporu od ľudí v kraji, čakala som, že to bude veľmi tesný súboj. Ten rozdiel je prekvapujúci, o to viac dokazuje to, že ľudia v Žilinskom kraji skutočne túžia po zmene. Ja som šťastná a veľmi si vážim, že svoju dôveru vložili do mňa. Je to pre mňa obrovský záväzok ich nesklamať. Ďakujem im za túto podporu.

Pred voľbami ste hovorili, že sa vzdáte poslaneckého mandátu v Národnej rade SR, pretože ľudia v žilinskej župe si zaslúžia župana na plný pracovný úväzok. Neprehodnotili ste to?

Nie. Dala som záväzok a to považujem za dôležité. Ináč by to bolo len klamstvo ľuďom. Predpokladám, že tak urobím vo veľmi krátkom čase po tom, čo budem ustanovená do funkcie.

Je niečo pozitívne, na čo by ste chceli nadviazať po vašom predchodcovi?

V Hornooravskej nemocnici s poliklinikou v Trstenej sa bude realizovať veľký projekt – budovanie novej pôrodnice. Tak toto je veľmi dobrý projekt, lebo viem, že trstenská nemocnica je veľká spádová oblasť, celý Námestovský aj Tvrdošínsky okres tam chodí rodiť. Je to oblasť, kde je najvyššia pôrodnosť na Slovensku, takže toto je dobrý projekt, budem v ňom určite pokračovať. Veľmi ma mrzí, že sa vytvorila dosť štvavá kampaň voči mne s tým, že idem vyhadzovať ľudí zo zamestnania a ničiť projekty, ktoré sú dobre rozbehnuté. Toto v žiadnom prípade robiť nebudem. Všetko, čo pomáha ľuďom, zachováme. Chceme však, aby ľudia cítili blízkosť toho, čo pre nich robí župa.

Sú, naopak, oblasti, kde chcete urobiť zásadné zmeny?

Oblasť dopravy, infraštruktúry, opravy ciest. A aj integrácia dopravy, o ktorej sa tiež rozpráva na žilinskej župe, ale reálne kroky vidieť veľmi málo. Teda prepojiteľnosť dopravy, možnosť cestovať na jeden cestovný lístok. A tiež sa bude treba zamyslieť aj nad zmluvami, ktoré sú uzatvorené s jednotlivými dopravcami.

Práve doprava a cesty boli veľmi kritizované aj v rámci predvolebnej kampane. Čo sa dá urobiť s kvalitou ciest druhej a tretej triedy, ktoré spravuje župa?

Pozrieť sa na to, ako pracuje Správa ciest ŽSK, aj na zmluvy so zhotoviteľmi opráv ciest. A určiť si priority opráv, aby nešli podľa straníckeho trička, ale podľa toho, ako sú opravy tých-ktorých ciest potrebné a dôležité.

Veľmi kritizovaná bola aj odsúvaná a meškajúca výstavba diaľnic v Žilinskom kraji. Župa akoby dostatočne netlačila na dostavbu potrebných úsekov. Máte predstavu, ako sa tým dá pohnúť?

Dá sa tým pohnúť jedine tlakom. Naozaj je to národná úroveň, treba si uvedomiť, že aj keď župa nemá kompetencie, tak má povinnosť voči ľuďom konať a naozaj silno konať. Podľa mňa to bolo premárnených 12 rokov činnosti súčasného župana pána Blanára a je mi ľúto, že takýto dôležitý dopravný uzol, ktorý spája východ a západ, nebol dokončený. Dokonca sa začali stavať úseky, ktoré nie sú až také dôležité pre zlepšenie celkovej dopravnej situácie.