Majerský: Priority sú cesty, práca a rodina

Čo sa podľa vás najviac podpísalo pod toto vaše víťazstvo?

Bola to poctivá, kontaktná kampaň, ktorú som si s mojím tímom naozaj tvrdo odmakal. Chodili sme medzi ľudí do ulíc a na námestia a tá námaha sa napokon vyplatila. Dosiahol som výsledok, ktorý bude, verím, dobrý pre všetkých ľudí, ktorí žijú v Prešovskom kraji. Podarilo sa mi poraziť človeka, ktorý bol županom šestnásť rokov, čo je veľmi zaväzujúce. Vonkoncom však nechcem byť iba županom pravicového voliča. Viedol som nekonfliktnú a neútočnú kampaň a chcem byť županom naozaj pre všetkých obyvateľov kraja. Svoju energiu chcem ponúknuť skutočne všetkým a preto aj touto cestou pozývam na spoluprácu aj všetkých zvolených poslancov za stranu Smer-SD.

Povedzte však úprimne, verili ste, že tieto voľby sa môžu skončiť vaším úspechom?

Nikdy nenastupujem na žiadny zápas s tým, že idem prehrať. Vždy nosím so sebou svetielko nádeje, aj keď stojím proti silnému súperovi. Toto svetielko nádeje u mňa svietilo od začiatku aj pri týchto voľbách. Keby som nepredpokladal, že môžem uspieť, ani by som do toho nešiel. Na začiatku kampane som mal predsavzatie, aby sme pomohli dosiahnuť aspoň tridsaťpercentnú účasť vo voľbách, že vtedy môžem uspieť. Moji kolegovia to potom skresali na 25 percent. Veril som, že ak bude účasť v Prešovskom kraji nad 25 percent, budeme úspešní.

Na čo sa prioritne zameriate v novej funkcii?

Celú svoju kampaň by som zhrnul do jednej vety či hesla: cesta – práca – rodina. A v tomto hesle chcem pokračovať aj vo funkcii župana. Čo to znamená? Tam, kde sú cesty, je aj práca, lebo tam prídu investori. A kde sú aj cesty, aj práca, tam sú pokope aj rodiny. Chcem teda robiť všetko pre rozvoj cestnej infraštruktúry, dotiahnutie investorov do nášho kraja a prispieť tak k tomu, aby ľudia nemuseli za prácou odchádzať, čo je dôležité pre rodiny a manželstvá. Chcem, aby bolo pre ľudí zmyslom zostávať doma v Prešovskom kraji. Dúfam, že sa mi toto podarí naplniť. Toto víťazstvo vnímam ako novú výzvu a verím, že päťročný mandát, ktorý som získal, bude úspešný a aj prospešný pre ľudí.

Prečo podľa vás Prešovský kraj zatúžil po zmene?

To je podľa mňa o tom, že keď je niekto dlho na tom istom poste, tak sa z pohľadu ľudí prirodzene na tom poste žiada zmena. Tak to zrejme bolo aj v Prešovskom kraji.

Ste primátorom historického mesta Levoča. Čo bude s týmto vaším rodným mestom?

Táto otázka je v tejto chvíli predčasná. Riešiť ju budem v nasledujúcich dňoch.