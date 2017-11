Belica: Župan nemôže robiť viac funkcií

Čo stálo za vaším piatym úspechom v poradí?

Bol som zvyknutý na jednu vec. Keď som bol generálnym riaditeľom banky, tak som na plný úväzok robil generálneho riaditeľa banky.

Keď som bol zvolený za predsedu samosprávneho kraja, tak som s plným nasadením, teda soboty aj nedele, robil župana. Neviazal som sa na ďalšiu funkciu. Práve to je podľa mňa problém takého nízkeho vnímania krajov.

Každý si myslí, že župan môže robiť aj šesť funkcií. Nie je to pravda. Ak to chcete robiť poctivo, musíte sa tomu venovať na plný úväzok. Nikdy som sa nehnal za nejakými vyššími funkciami, aj keď si myslím, že človek na to po tých skúsenostiach má.

Aké prvé kroky plánujete?

Máme tú výhodu, že máme rozpracovaných veľmi veľa projektov vo všetkých oblastiach. Keď sa ma pýtajú, čo je hlavnou prioritou, tak som bol niekedy podráždený. Je to komplexnosť. Nemôžete vytrhnúť jednu činnosť, jednu kompetenciu a nadradiť ju nad všetky ostatné.

Aj keď, prirodzene, každá má svoju váhu. U nás je to skutočne doprava a poskytovanie kvalitného vzdelania mladým ľuďom, aby sa dokázali zamestnať.

Tým, že je veľký dopyt nielen po mladej pracovnej sile, ale po pracovnej sile všeobecne, tak sa vytvorí tlak na mzdy. Vyššie mzdy znamenajú väčšiu kúpnu silu. No tiež to ďalej štartuje ekonomiku. Toto je asi taký hlavný motív môjho úsilia. Aby ľudia mohli lepšie žiť.

Ako k tomu môže prispieť kraj?

Rozprávať o zlepšovaní a nejakých projektoch sa nedá bez peňazí. Tento kraj už štyri roky po sebe dokázal, že vie tvoriť zdroje, aj keď sme kritizovaní za to, že keď investujeme, tak nič neukladáme. Všetky peniaze, ktoré sa nám podarí usporiť, hneď reinvestujeme. To znamená, že ich vkladáme do ďalších projektov, ktoré sú projektmi navyše.

Čo sú podľa vás tri najpálčivejšie problémy kraja do nasledujúceho volebného obdobia?

Zoberte si, že priemerný vek v našom kraji rastie. Máme dôchodcov odsunúť na kraj, pretože potrebujeme riešiť cesty alebo školy? To nie. Komplexný prístup je taký prístup, pri ktorom musíte financie vyvážene deliť medzi všetky priority. Samozrejme, sú veci, ktoré majú prioritu v tom, že vytvárajú zdroje, ktoré svojím spôsobom pokrývajú tieto potreby.

Uvažovali ste o svojom možnom nástupcovi, ktorého by ste vedeli podporiť?

Tiež som sa už nad tým zamyslel. To však nemôže byť úloha predsedu kraja, ktorý plní úlohy v aktuálnom volebnom období. Treba chodiť do terénu, to je veľká obeť. Nie ste pri rodine, víkendy trávite pracovne.

Keď sa nájde taký človek, ktorý bude ochotný, ktorý bude mať trošku empatie i trošku charizmy, tak nevidím žiadny problém. On sa však musí sám presadiť. Pochopiteľne, ja mu nikdy nebudem klásť polená pod nohy.

Budem ho maximálne podporovať, pretože mi záleží na tomto kraji a na jeho vývoji. Tiež som mohol povedať, že idem natvrdo do dôchodku a nechám to tak. Ale nemyslím, že by som urobil správne. Možno bolo dobré, že ma nahovárali, aby som pokračoval.