Trnka: Košický kraj sa musí rozhýbať

Vášho súpera ste tesne porazili, hoci prieskumy favorizovali práve jeho. Čakali ste taký napínavý súboj?

My sme mali svoje prieskumy, ktoré hovorili o iných číslach. Takže pre náš volebný tím to až také prekvapenie nebolo. Rozhodlo to, že sme niekoľko mesiacov chodili po kraji od dverí k dverám. Rozprával som sa s ľuďmi a prezentoval svoj program a víziu. Voliči odmietli klientelizmus, rodinkárstvo a korupciu na každodennej úrovni.

Ďakujem všetkým voličom, ktorí prišli k urnám, bez ohľadu na to, či mi dali svoj hlas. Rovnako aj môjmu tímu a ľuďom, ktorí stáli pri mne počas celej kampane.

Aj keď bol košický primátor vaším súperom, dokážete s ním ako nový predseda Košického samosprávneho kraja spolupracovať?

Mám svoju víziu, ako by mal kraj fungovať. Urobím všetko pre to, aby sa kraj rozvíjal. Dúfam, že aj pán primátor sa zachová rovnako a budeme spolupracovať na rozvoji kraja aj mesta, na ktorom mi záleží, keďže som Košičan.

Aké budú vaše prvé kroky vo funkcii predsedu KSK?

Chcem začať hneď v prvých 100 dňoch napĺňať svoj program. Je to 12 základných bodov. Ide o založenie krajskej Rady starostov a primátorov, vymenovanie splnomocnenca pre sociálne odkázaných, vymenovanie splnomocnenca pre národnostné menšiny či protikorupčný audit. Z ďalších plánov chcem uskutočniť rozbehnutie krajskej futbalovej ligy či projekt agrokruhov. Sú to moje verejné záväzky, ktoré určite splním.

Približne dvanásť rokov bola v Košickom raji určitá kontinuita. Chceli by ste na niektoré veci svojho predchodcu nadviazať?

Tých dvanásť rokov kontinuity znamenalo, že kraj zaspal a zatuchol. Nemyslím si, že takýmto štýlom to môže pokračovať. Kraj sa musí rozhýbať.

Plánujete aj zmeny v personálnom obsadení úradu Košického samosprávneho kra­ja?

Zatiaľ je predčasné hovoriť o tom, s ktorými ľuďmi budem spolupracovať aj naďalej. Ale je tam veľmi veľa persón, ktoré tam nemajú čo hľadať.

Chcem poprosiť všetkých súčasných zamestnancov KSK, aby pristupovali k úlohám, ktoré dostanú v najbližších dňoch, demokraticky. To znamená, aby nepočúvli príkazy týkajúce sa skartovania dokumentov.

Nové župné zastupiteľstvo má veľmi pestré zloženie. Budete sa snažiť získať čo najviac poslancov na presadenie záujmov kraja?

Myslím si, že s rozumnými ľuďmi sa vždy dá dohodnúť. Verím, že nájdeme prienik, ak ide o spoločný cieľ, ktorým je práca v prospech ľudí.