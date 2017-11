Baška: Čaká nás ťažká práca

Žiadne prekvapenie týkajúce sa volieb sa v Trenčíne nekonalo. Opäť, už druhýkrát po sebe, vyhral 42-ročný Jaroslav Baška (Smer-SD). Prekvapením bolo iba to, s akým obrovským náskokom prevalcoval dvoch najsilnejších protikandidátov. Kým Baška dosiahol vo voľbách až 49,98 percenta, najsilnejšia protikandidátka Renáta Kaščáková (SaS) iba 25,13 percenta a Štefan Škultéty (nezávislý) 13,85 percenta.

Aké sú vaše prvé dojmy po vyhlásení výsledkov volieb?

Určite sú pozitívne. Sám som bol prekvapený, keď porovnáme výsledky pred štyrmi rokmi a teraz. Výsledok je spôsobený tým, že sme štyri roky naozaj pracovali tu v kraji, pracovali sme pre ľudí a vidieť, že sa oplatí pracovať pre ľudí. Ten výsledok nie je len môj, ale je v prvom rade všetkých tých ľudí, ktorí boli počas tých štyroch rokov okolo mňa.

Chcem poďakovať im a rodine, naozaj si to veľmi vážim. Čaká nás ďalších päť rokov naozaj ťažká práca, chceme pokračovať v tom, čo sme už začali. Veľa sa už podarilo, aj napriek prekážkam, ktoré sme mali počas štyroch rokov. Máme rozrobených veľmi veľa projektov, ktoré chceme aj dotiahnuť do zdarného konca.

Chceme pripraviť nové projekty, ktoré budú slúžiť všetkým obyvateľom Trenčianskeho kraja. Ja si myslím, že kraj má dobre našliapnuté a za tých päť rokov budú môcť občania vidieť skutočne veľké zmeny tu v Trenčianskom kra­ji.

Aké budú vaše priority na nasledujúce volebné obdobie?

Chceme sa viac venovať zdravotníctvu, čo nebude jednoduché, a dopravnej infraštruktúre, cestám 2. a 3. triedy, ktoré máme v kompetencii. Chceme sa tiež udržať naďalej ako líder systému duálneho vzdelávania na Slovensku, kde sa nám darí.

Boli ste na stužkovej dcére, dostávali ste priebežné výsledky?

Áno, výsledky som dostával priamo do telefónu. Viete, musíte si splniť aj tie rodičovské povinnosti. Dcéra by mi to určite nikdy neodpustila, keby som neprišiel. Nechali sme ju tam teraz samu, a dúfam, že jej tá stužková dobre skončí.

Zmení sa zloženie zastupiteľstva, Smer už nebude mať väčšinu, budete rokovať o koaličných zmluvách?

Myslím si, že to zloženie vyzerá naozaj veľmi pekne. Tak, ako sme robili s poslancami tieto štyri roky, tak budeme pracovať aj tých ďalších päť rokov. Zastupiteľstvo vyzerá celkom fajn, takže tie očakávania, ktoré boli, že tam extrémisti, sa nepotvrdili. Sú tam slušní ľudia, s ktorými si viem predstaviť spoluprácu na najbližších päť rokov.

Ako hodnotíte predvolebnú kampaň, bola podľa vás korektná?

Bola, aká bola. Nie vždy sa hovorí v kampani pravda. U niektorých protikandidátov to boli polopravdy, ale to ja nebudem hodnotiť. Ľudia rozhodli tak, ako rozhodli, a ja si vážim to, že prišli na tieto voľby v takom počte.