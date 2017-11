Lunter si musí zachovať dobrú povesť, tvrdí Koziak

Obava pred zhnednutím. V Banskobystrickom kraji nešlo vo voľbách o súboj koalície a opozície. Ľudia volili tak, aby vytlačili fašistov z vedenia samosprávy. Budúci župan Ján Lunter suverénne prevalcoval súčasného predsedu kraja a extrémistu Mariana Kotlebu (ĽS NS) v mestách aj na vidieku o viac ako dvadsať percent. Porazený Kotleba by mal zasadnúť do krajského zastupiteľstva ako poslanec.

Nezávislý kandidát Ján Lunter získal viac ako 48 percent, zatiaľ čo Kotleba 23 percent. Z údajov Štatistického úradu vyplýva, že Lunter najväčšiu podporu získal v Banskej Bystrici, Brezne, Rimavskej Sobote a vo Zvolene. Vysoký náskok mal aj v dedinách, v niektorých dosahoval dva- až trikrát vyššie čísla ako jeho hlavný súper.

Podnikateľa Luntera, ktorý mal podporu vládnych aj opozičných strán, volilo 99 169 ľudí, zatiaľ čo Kotlebu podporilo 47 502 voličov. „S takým vysokým náskokom som nerátal. Chcem však, aby náš kraj bol aktívny. S nádejou v zmenu k lepšiemu prišli domov voliť aj ľudia, ktorí pracujú v zahraničí. Som tomu veľmi rád a potešilo by ma, keby sa vrátili domov a zúročili skúsenosti, ktoré vonku nadobudli,“ zareagoval po voľbách pre Pravdu Lunter. Voľby do VÚC pritiahli v tomto kraji viac ako 40 percent oprávnených voličov. Na porovnanie, pred štyrmi rokmi to bolo len takmer 25 percent.

Pri rozhodovaní o zmenách bude musieť nový župan nájsť spoločnú reč so 49-členným zastupiteľstvom. V ňom bude 22 nezávislých poslancov, 15 zo strany Smer, piati hája záujmy SMK a štyria zas koalície SaS, OĽaNO, NOVA, KDH a OKS. Po jednom poslancovi má v zastupiteľstve SNS, Most Híd a ĽS NS.

Politológ Tomáš Koziak upozorňuje, že spoluprácu bude Lunterovi komplikovať najmä vysoký počet nestraníkov. „V tomto prípade skôr zavážia manažérske schopnosti župana, jeho schopnosť vyjsť s ľuďmi a presvedčiť ich o správnosti svojho programu, a na druhej strane aj pripravenosť prijímať návrhy zastupiteľstva,“ vymenoval Koziak. Podľa neho celá spolupráca bude založená na kompromisoch.

Dvakrát vyššia volebná účasť politológa neprekvapila. Volebný systém podľa neho v súčasnosti nahráva stranám, ktoré majú disciplinovaných, teda pravidelných aktívnych voličov ako napríklad aj ĽS NS. „Dá sa povedať, že voliči si uvedomili, že čím menej ľudí príde voliť, tým je väčšia šanca, že politické strany s disciplinovanými voličmi získajú výhru pre seba,“ vysvetlil Koziak. Dodáva, že volebná účasť prispela k debaklu Kotlebu.

Vyhlásenie nového banskobystrického župana Jána Luntera.

„Tí, čo prišli navyše, určite nevolili Kotlebu a s najväčšou pravdepodobnosťou ani Smer, keďže aj ich volebný výsledok je nižší ako pred štyrmi rokmi,“ mieni politológ. Podľa neho zabrala mobilizačná kampaň a aktívne vystupovanie kandidátov. „Na účasti sa tak podpísala mobilizácia zo strany kandidáta a jednak aj samomobilizácia, čiže strach zo zhnednutia zastupiteľstva,“ doplnil politológ.

V prípade voľby do banskobystrickej župy nešlo o klasické súperenie koalície a opozície. „Moment boja proti hnedej farbe v zastupiteľstve bol veľmi silný. Neviem však, či je takýto obranný model dobrý,“ zamýšľa sa Koziak. Župné voľby by mali byť podľa neho najmä o voľbe schopného človeka, ktorý vie riešiť problémy samosprávy, a nie o obrannom postoji.

Lunter je nádejou, ak si zachová povesť

Podľa politológa má Lunter nádej, že zabráni návratu fašistov na župu. „Musí si zachovať dobrú povesť, pretože Kotleba získaval politické body na kritike tradičných strán, keď im vyčítal korupciu či klientelizmus,“ hovorí Koziak. Nový župan má podľa neho výhodu, lebo kandidoval ako nezávislý kandidát. „Nie je sluhom tradičných politických strán a nemusí im nič splácať,“ uzatvoril politológ.

O post nového predsedu samosprávneho kraja sa na začiatku uchádzalo rekordných 17 kandidátov, Kotleba svoju kandidatúru ohlásil medzi poslednými. Ku koncu októbra sa ich počet zredukoval na desať.

Začiatkom mája prišiel nezávislý kandidát Stanislav Mičev s iniciatívou, aby sa demokratickí kandidáti spojili a do boja proti Kotlebovi išiel len najsilnejší z nich. Mičev, Martin Klus (SaS, OĽaNO, NOVA, KDH, OKS), Igor Kašper (nezávislý), Pavel Greksa (nezávislý) a Viliam Baňák (Jednota – ľavicová strana Slovenska) si zaplatili dva prieskumy. Z nich najlepšie vyšiel Lunter. V prospech neho postupne preto odstúpili Klus, Mičev či Baňák.

Lunter kandidoval ako nezávislý, podporu mu však vyjadrili vládne strany. Postupne sa pridala časť parlamentnej opozície a niekoľko mimoparlamentných strán. Luntera nakoniec podporilo 48,53 percenta. Marian Kotleba získal 23,24 percenta hlasov. Tretí skončil nezávislý kandidát Igor Kašper, ktorému odovzdalo svoj hlas 10,64 percenta hlasujúcich. V Banskobystrickom kraji bola zároveň najvyššia účasť na voľbách v rámci celého Slovenska, a to 40,29 percenta.