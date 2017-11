Nezávislí vo voľbách rekordne naberali

Poslanci bez straníckeho trička valcujú kraje. Zo 416 župných poslancov z celého Slovenska, ktorí zasadnú do kresiel ôsmich krajov, je až 161 bez politickej značky. Oproti predchádzajúcim voľbám z roku 2013 ich počty narástli o viac než sto percent. Nie všetci "nezávislí" sú však podľa experta na samosprávu Michala Kaliňáka skutočne nezávislí. Za niektorými stoja alebo stáli politické strany.

Nezávislí kandidáti sú na špičke takmer vo všetkých krajoch. Obsadia od 28 takmer do 60 percent miest v zastupiteľstvách. Najviac nestraníkov, po 25, majú Bratislavský a Žilinský kraj. Do banskobystrického, prešovského a trenčianskeho zastupiteľstva ich zasadne po 22.

Jedinou župou, kde nemajú prvé miesto, je Nitriansky kraj, je tu 27 percent nezávislých. Expert na samosprávnu politiku Michal Kaliňák si myslí, že nie všetci sú takí nezávislí, ako deklarovali vo voľbách, pretože predpokladali, že ísť bez straníckej značky v čase rastúcej nedôvery voči stranám môže zvýšiť ich šance na úspech. Rozdelil ich do troch skupín.

„Časť nezávislých kandidátov sa nechce prihlásiť k svojej straníckej minulosti. Potom je druhá časť straníckych kandidátov, ktorí si zrátali, že na danom území budú mať väčšiu šancu ako nezávislí, vzhľadom na to, že dlhodobo spolupracujú s konkrétnou politickou stranou,“ vysvetlil Kaliňák. Doplnil, že k tomu treba pripočítať ešte jednu skupinu, v nej sú tí, ktorí sa skutočne kariérne profilujú iba po nestraníckej linke.

„Máme však kandidátov, ktorí dlhodobo pôsobia v komunálnej a v regionálnej politike a vskutku sa nehlásia k politickým subjektom. Akurát je problém ich odlíšiť od všetkých nezávislých uchádzačov o mandát,“ podotkol.

Počet nezávislých podľa Kaliňáka priebežne rokmi rástol aj napriek relatívne rovnakej volebnej účasti. V roku 2001 získali 18 mandátov z počtu 401, v roku 2005 zvýšili podiel na 39 zo 412 mandátov a vo voľbách 2013 získali 73 mandátov zo 408.

Rekordný počet nestraníkov šéf Mostu-Híd Béla Bugár považuje za zdvihnutý prst a hodnotí ako katastrofu.

"Niektorí boli donedávna v iných stranách. To je katastrofa. O chvíľu uvidíme, čo to je byť nezávislý. Od čoho a od koho sú nezávislí? Však župy treba riadiť,“ reagoval Bugár. Expert na župy Kaliňák si myslí, že vysoký počet nezávislých poslancov môže skomplikovať rozhodovanie v zastupiteľstvách.

Počty nezávislých poslancov podľa krajov

Kraj voľby 2017 voľby 2013 Bratislavský 25 6 Trnavský 14 6 Trenčiansky 22 11 Nitriansky 15 4 Žilinský 25 16 Banskobystrický 22 13 Prešovský 22 6 Košický 16 11 Celkovo 161 73

Zdroj: ŠÚ SR

Pretože nikto až do hlasovania nebude tušiť, aký majú názor. Napríklad všeobecne záväzným nariadením sa upravuje výška poplatkov v školách, v sociálnych zariadeniach, predaj pozemkov či prenájom nehnuteľností. „To sú všetko dôležité hlasovania, kedy je kľúčový každý hlas. Môže to byť veľmi ťažké, ak sa nedohodnú župani s poslancami na troch tretinách, tak to pôjde od hlasovania k hlasovaniu,“ uviedol.

Podľa Kaliňáka je záujmom každého poslanca byť v nejakom poslaneckom klube. Prax ukazuje, že v niektorých zastupiteľstvách fungujú nezaradení poslanci v kluboch iných politických strán alebo zoskupení. Ak budú mať záujem, môžu nezávislí vytvoriť aj vlastný klub.