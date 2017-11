SMK bola vo voľbách opäť úspešnejšia

Most-Híd bude mať v nových regionálnych parlamentoch o jedného poslanca viac ako doteraz. Stratil síce dvoch ľudí v Trnavskom kraji, naopak, štyroch získal v Košickom. „V Trnave to vyhodnotíme. Vyskúšali sme tam mladých ľudí, ktorí zatiaľ nekandidovali v žiadnych voľbách. Treba sa poučiť, ideme ďalej,“ povedal šéf strany Béla Bugár. Upozornil tiež, že tam, kde išla vládna trojkoalícia spolu, bola úspešná.

Počty mandátov – Most-Híd

Kraj rok 2017 rok 2013 Bratislavský 1 2 Trnavský 1 3 Trenčiansky 0 0 Nitriansky 1 1 Žilinský 0 0 Banskobystrický 1 0 Prešovský 0 1 Spolu 10 9

SMK v porovnaní s minulými voľbami prišla o šesť mandátov, po tri stratila v Košickom a v Nitrianskom kraji, jeden v Bratislavskom, pribudlo jej však jedno zastupiteľské kreslo v Trnavskom kraji.

„Naši kandidáti sa postavili pred voličov s tým, že ich cieľom je konať v prospech dosahovania výsledkov,“ reagovala SMK s tým, že hospodársky rast regiónov, obnova ciest, investície, rozvoj zdravotníctva a sociálnych služieb, pestovanie kultúry, to všetko je v rukách zastupiteľstiev. Strana pripomenula, že južné okresy sú v mnohom ohľade v horšej situácii ako väčšina okresov na Slovensku. V nastávajúcich piatich rokoch chce tento trend obrátiť.

Počty mandátov – Strana maďarskej komunity (SMK)

Kraj rok 2017 rok 2013 Bratislavský 3 4 Trnavský 13 12 Trenčiansky 0 0 Nitriansky 11 14 Žilinský 0 0 Banskobystrický 5 5 Prešovský 0 0 Košický 1 4 Spolu 33 39

Politológ Tomáš Koziak si myslí, že regionálne voľby sú predovšetkým oveľa viac o kvalite osôb než o konkrétnej politickej značke. „Sú o riešení konkrétnych problémov a o tom, ako jednotliví kandidáti dokážu prezentovať svoj názor na riešenie konkrétnych problémov, respektíve do akej miery sú pozitívne známi v konkrétnom regióne,“ povedal Koziak s tým, že SMK to zrejme robí lepšie než Most-Híd.

Stratu šiestich mandátov SMK politológ nevníma tragicky. „Keď si uvedomíme, aká bola účasť, a o tom, či sa človek dostane alebo nedostane do župného parlamentu rozhodovalo rádovo niekoľko stoviek ľudí, tak to až taký prepad nie je,“ povedal Koziak. Podobne je to aj s Mostom-Híd, ktorému pribudol jeden mandát.