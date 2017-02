Televízia Prima sa pomaly lúči so slovenskými divákmi. V ponuke ju už nemajú viacerí televízni operátori ako Skylink, UPC či Slovanet.

Situáciu v koalícii nie je vhodné nazvať krízou, kríza má iné charakteristické črty. V nedeľnej relácii RTVS O 5 minút 12 to povedal Anton Hrnko (SNS).

Voľby do vyšších územných celkov ľudia vnímajú tak, ako keby bol predseda kraja od nich viac vzdialený, tvrdí to podpredseda NR SR Béla Bugár (Most-Híd).

Aj tieto články by vás na Správy. Pravda.sk mohli zaujať:

05.02.2017 13:10

Rusko sa nezapojí do recipročného procesu so Západom, v rámci ktorého by mali byť postupne rušené sankcie spojené s otázkou Ukrajiny, vysvetlil Sergej Lavrov.