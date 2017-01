"Prezident Donald Trump dostáva svojimi postojmi k Rusku strednú Európu do nepríjemnej situácie,“ povedal pre Pravdu Mitchell Orenstein, profesor na Pennsylvánskej univerzite.

Nepochybne je to najbezpečnejšie osobné auto na celom svete. Cadillac One je vozidlo, ktoré slúži Donaldovi Trumpovi.

Aj tieto články by vás na Správy. Pravda.sk mohli zaujať:

Býva to deň, keď sa americkým politikom splní najväčší sen. Dátum zloženia prísahy hlavy štátu.

Podnikateľ Ladislav Bašternák doručil na Okresnú prokuratúru Bratislava I vyjadrenie s prílohami, ktoré by malo vysvetľovať niektoré otázky súvisiace s jeho majetkom.

Rastúce platy spolu so stabilnými cenami umožňujú čoraz viac ľuďom kúpu nového osobného motorového vozidla.

Uchádzač o prácu učiteľa na základnej či strednej škole by po novom mal dokázať svoju bezúhonnosť v podobnom rozsahu ako policajt či sudca.

20.01.2017 09:00

Inaugurácia prezidenta USA má pevne dané pravidlá. Nebol by to však Donald Trump, keby sa jeho uvedenie do úradu v niečom nelíšilo.