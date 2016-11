Mladý muž z Hriňovej zmizol bez stopy

Naposledy ho videli v noci zo soboty na nedeľu v Detve, kde oslavoval narodeniny a zabával sa s priateľmi. Odvtedy o ňom nikto nepočul, ani ho nikto nevidel.

Ján Hronček je podľa svojich kamarátov mladý, veselý a zhovorčivý muž, ktorý vedie bezkonfliktný život. V Hriňovej býva s mamou a so starou mamou, otec mu už nežije. Je slobodný. Prvého novembra uplynul rok od chvíle, čo v Hriňovej sprevádzkoval s kamarátom kaviareň. V pondelok to mali osláviť, no plány sa menili. „Janko bol v sobotu na diskotéke v Detve, kde sa bavil s priateľmi. Krátko pred druhou v noci mal podľa nich odísť aj s dvomi ďalšími mužmi taxíkom do Detvy. Domov však nedošiel. Zaujímavé je, že z diskotéky odchádzal bez kabáta, ktorý tam po ňom zostal.

Odišiel teda naľahko. Nepodarilo sa zistiť ani to, kto boli tí dvaja muži, ktorí s ním nasadli do taxíka,“ hovorí Hrončekov bratranec Jozef Ďurica z Hriňovej.

Znepokojená rodina ešte v nedeľu zalarmovala políciu a nezvestného mladého muža sa rozhodla hľadať aj po vlastných linkách. „Obvolali sme jeho kamarátov, rôzne podniky, no aj taxíky, no nemáme o ňom žiadne informácie,“ zdôraznil Hrončekov bratranec. Po nezvestnom už pátrali aj psovodi a záchranári, ktorí prehľadali terén medzi Detvou a Hriňovou. Tiež bezvýsledne.

Rodina i priateľa Jána Hrončeka sa obávajú o jeho život a vyzývajú ľudí, ak ho niekde videli, aby to oznámili polícii. Podľa Ďuricu sa doteraz nikdy nestalo, aby sa svojej rodine či priateľom Hronček taký dlhý čas neozval. „Pokúšali sme sa mu volať na mobil, no ten je vypnutý,“ povedal Ďurica.

Hronček neužíva žiadne lieky, takže jeho bratranec vylučuje možné zdravotné komplikácie. Po nezvestnom Jánovi Hrončekovi už polícia vyhlásila pátranie. „Polícia vo Zvolene sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po nezvestnom. Ten je vysoký 180 centimetrov, štíhlej postavy, má blond vlasy a modré oči. Naposledy mal na sebe oblečené čierne rifle, šedé tričko, šedý šál, obuté mal biele botasky,“ informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru v Banskej Bystrici Mária Faltániová.