Kultúra v parlamente je najhoršia, akú som zažil, tvrdí Bugár

„Niektorí politici zistili, že stačí nadávať na iných politikov a prináša to percentá. Stačí povedať, že my sme noví. Ako keby ľudia čakali na nejakého mesiáša,“ vyhlásil Bugár. Na druhej strane však priznal, že politici asi neurobili to, čo ľudia od nich očakávali, preto majú teraz iné očakávania.

Podľa Bugára vo volebnej kampani strana Sloboda a Solidarita (SaS) aj hnutie Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO) získali na tom, že odsudzovali každú stranu, ktorá nepovedala, že so Smerom po voľbách nepôjde do koalície. „Oni získali a Most-Híd a KDH stratili. KDH tak, že sa nedostalo do parlamentu,“ povedal.

Podľa neho SaS a OĽaNO zistili, že to prináša výsledok a preto to teraz robia stále. „Preto nová vláda nemala sto dní na rozbeh, hneď po voľbách burcovali na námestí proti viacerým politikom. Každý v koalícii je pre nich zlodej a klamár. Preto potom parlament a diskusia vyzerá tak, ako vyzerá, lebo zistili, že to prináša úspechy. Samozrejme, že krátkodobé, ale to im nevadí,“ zdôraznil Bugár.