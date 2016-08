Šéf kategorizačnej komisie Pullmann končí

Kategorizačná komisia rozhoduje o tom, ktoré lieky budú hradené zo zdravotného poistenia a ktoré nie. Pullmann odchádza v čase, keď na verejnosť prenikli informácie o tom, že niektoré firmy získali výhodnú úhradu zdravotnou poisťovňou bez toho, aby predložili potrebné dokumenty. Minister zdravotníctva Tomáš Drucker (nom. Smer) spustil kontrolu, ktorá súvisí s prácou tejto komisie. Preveruje, či sa 50 liekov dostalo do úhrady zo zdravotného poistenia na základe analýz, ktoré vyžaduje zákon.

Pullman bol v minulosti majiteľom farmaceutickej firmy, pred príchodom na ministerstvo v júni 2012, v čase ministerky Zuzany Zvolenskej (nom. Smer), však z jej štruktúr podľa obchodného registra vystúpil. Portál teraz.sk upozornil, že tejto eseročke sa z pohľadu tržieb začalo dariť. Kým v roku 2012 mala tržby vyše milióna eur, vlani to bolo takmer šesť miliónov. Zaujímavosťou v účtovníctve firmy je aj jedna z poznámok, podľa ktorej spoločnosť eviduje pôžičku 72-tisíc eur od „PharmDr. Pullmann“. V roku 2014 takúto podlžnosť ešte v uzávierkach nemala.

Či odchod šéfa kategorizačnej komisie súvisí s kontrolou 50 liekov, alebo s jeho bývalým biznisom, to ministerstvo nepotvrdilo. „Pracovný pomer bol s Rastislavom Pullmannom ukončený dohodou k 1. 9. 2016," uviedol tlačový odbor.

Keďže Pullmann počas jeho pôsobenia na ministerstve oficiálne nepodnikal, je problematické hovoriť o konflikte záujmov. Podľa advokáta Stanislava Pavla by o konflikt záujmov išlo, ak by sa preukázalo jeho majetkové prepojenie s firmou, prípadne by bol konateľom alebo spoločníkom. „Ak v čase vykonávania svojej štátnej funkcie nevystupoval oficiálne za spoločnosť, z pohľadu legislatívy nie je nijaká možnosť, ako preukázať konflikt záujmov," pripomenul Pavol.

Na Slovensku je podľa odborníkov v súčasnosti populárny inštitút tichého spoločníka. Ide o spôsob „utajeného podnikania", ktorý upravuje Obchodný zákonník. Osoba oficiálne nevystupuje v rámci spoločnosti, ale prostredníctvom zmluvy o tichom spoločenstve má v nej majetkovú účasť. To, či je človek tichým spoločníkom, možno zistiť na daňovom úrade.