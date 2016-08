Z veľkej zmeny pravidiel rokovania parlamentu je stále humbug

Šéf parlamentu tvrdí, že do dnešného dňa opozícia nepovedala, v čom je jeho návrh nedemokratický a neposlala svoje pripomienky k novele zákona o rokovacom poriadku. „Ak poslanci predložia dôkazy o nedemokratických praktikách, predstavia aspoň jeden nedemokratický nástroj, osobne túto novelu stiahnem,“ vyhlásil Danko.

O zmenách sa začalo hovoriť v júli po konfliktoch pri odvolaní ministra vnútra Roberta Kaliňáka. Šéf Obyčajných ľudí Igor Matovič vtedy prišiel do Národnej rady v tričku s nápisom – Fico chráni zlodejov a v sále pred rečníckym pultom rozprestrel transparent.

Po novom sa má upraviť napríklad dĺžka rečníckeho času poslancov na 20 minút. Ak bude poslanec poverený klubom, vystúpenie sa rozšíri na 30 minút. Obmedzenie času na rozpravu sa však nemá dotknúť vedenia parlamentu či členov vlády. Poslancom sa tiež zakáže, aby si do sály nosili transparenty, plagáty, nebudú si môcť fotiť či nahrávať kolegov na videá, ani telefonovať alebo jesť. Ak porušia pravidlá a hranice slušnosti, predsedajúci ich vykáže zo sály. Vykázaný poslanec však bude mať právo zúčastniť sa na hlasovaní. Hriešnikom za porušenie rokovacieho poriadku bude hroziť pokuta 2-tisíc eur, pri opakovanom porušení až 4-tisíc eur.

Opozícia hovorí o nedemokratických návrhoch

Opoziční poslanci tvrdia, že parlament nebude napriek týmto návrhom pracovať efektívnejšie. „Je taký nezmyselný a nevykonateľný, že sa nikam nehýbeme,“ uviedla šéfka opozičného klubu SaS Natália Blahová. Podľa nej si predseda Danko myslí, že je riaditeľom poslancov. Spýtala sa, ako chce voličom vysvetliť, že ich obmedzuje v práci. „Ak bude pán Danko vykazovať poslancov z práce, tak im zamedzuje demokratický výkon mandátu, ale ten dostal poslanec od občana, nie od Danka,“ uviedla Blahová. Nepáči sa jej ani zákaz, aby poslanci nemohli v sále jesť. Ako ďalej povedala, môže sa stať, že poslanec diabetik bude musieť každé dve hodiny jesť. „Andrej Danko ho bude preháňať každé dve hodiny do jedálne, nech zje nejaký keksík,“ podotkla poslankyňa.

Podľa šéfa klubu Obyčajných ľudí a nezávislých osobností (OĽaNO) Richarda Vašečku už sama príprava rokovacieho poriadku nebola normálna. Zdôraznil, že sa mala vytvoriť pracovná skupina, ktorá by si povedala, aké sú problémy, aký je cieľ a spôsob riešenia. „Predseda parlamentu však do parlamentu už predložil zákon. V prvom čítaní sa žiadne pripomienky ani nedajú predložiť, až v druhom čítaní. Postup nie je teda správny, pán predseda si to trochu krúti,“ poznamenal Vašečka.

Nerovný meter

Za nevyvážený považujú SaS aj OĽaNO čas určený na vystúpenia pre poslancov a členov vlády. Nevedia sa stotožniť s tým, že ministri a vedenie snemovne môžu rečniť neobmedzene. „Parlament kontroluje vládu, nie naopak,“ uviedol Vašečka. Naopak, predseda koaličného klubu Mostu-Híd Gábor Gál povedal, že opozícia „chytá problém rečníckeho času za zlú stranu“. „Sami poslanci, a nie jedenkrát, ministra vyzývajú, aby na nich reagoval. To by však nebolo možné, keby mal možnosť vystúpiť len raz a s obmedzeným časom,“ argumentoval Gál s tým, že by sa nebránil časovému obmedzeniu vystúpení podpredsedov parlamentu s výnimkou šéfa snemovne.

Aj predseda ústavnoprávneho výboru parlamentu Róbert Madej zo Smeru si myslí, že členovia vlády by nemali byť pri prejavoch obmedzovaní. „Dvadsať poslancov vo svojich príhovoroch položí veľké množstvo otázok. Práve preto, aby sa člen vlády nevyhováral, že nemohol odpovedať na otázky, lebo je limitovaný časom, sa treba na problém pozerať presne naopak, ako hovorí opozícia,“ mienil Madej.

Za nič výnimočné Madej nepovažuje ani vykázanie poslanca zo sály, ak narúša priebeh rokovania či ďalšie navrhované opatrenia. Spomenul návštevu amerických senátorov zo začiatku mesiaca na pôde parlamentu. „Povedali nám, že toto sú bežné veci. Dokonca keď poslanec nemá kravatu, stráž ho slušne upozorní, aby opustil rokovaciu sálu a išiel si dať kravatu. Keď som im povedal, že u nás poslanec príde v tričku, spadli im sánky,“ uviedol Madej.

Opozícia hrozí súdom

Prax, že by sa rokovací poriadok prijímal dohodou opozície a koalície, nefunguje. Poslanec Gál však hovorí, že ešte nie je všetkým dňom koniec. „Osobne budem hľadať zlepšenia a kompromis. Toto zďaleka nie je konečná verzia, ktorá ide do prvého čítania,“ podotkol Gál.

Opozícia pohrozila, že ak sa zmeny z dielne Andreja Danka predsa len presadia, obráti sa na Ústavný súd. Odborník na ústavné právo Eduard Bárány považuje za predčasné hovoriť o protiústavnosti, ak nie je známy finálny návrh rokovacích pravidiel. Podľa neho napríklad vykázanie poslanca zo sály nie je niečo, „čo by sme si vymysleli na Slovensku“.

Podľa politológa Michala Horského v slovenskom parlamentarizme dozrieva čas, keď treba dbať na priebeh parlamentných diskusií a čeliť excesom, ktoré nemajú nič spoločné s parlamentnou politikou. „Nový parlamentný poriadok by mal obmedziť obštrukcie a excesy. Mali by sa však z neho vynechať ustanovenia, či poslanec môže, alebo nemôže konzumovať v sále napríklad horalky. Nevkusné správanie je vec politickej kultúry, ktorú v demokracii vyhodnocuje volič,“ dodal politológ.