Aj najmenšie deti možno učiť s tabletom v ruke

Aby však len nezabíjali čas, ale možnosti technológií využili aj na vzdelávanie, vytvorili Zuzana Slobodová a Peter Druska aplikáciu pre deti od štyroch rokov, s ktorou sa učia počítať od nuly do desať.

Dvojica zo Žiliny sa nechala inšpirovať českým autorom Milanom Hejným a jeho metódou výučby. „Je to jediná ucelená metóda výučby matematiky. V hre sú použité originálne zvuky a motívy z prírody,“ vysvetľuje Slobodová.

Hejného metóda je charakteristická tým, že sa pri učení prelínajú rôzne témy, prostredia a typy úloh. Dieťa si takýmto spôsobom riešením matematických problémov v mozgu vytvára schémy, ktoré sú naviazané na hodnotu čísla. To znamená, že sa nebifľuje, ale učí sa rozumieť číslam a súvislostiam medzi nimi. Dieťa nezbiera životy či srdiečka, nie sú mu počas hry ani strhávané. Ak urobí chybu, rovnaká úloha sa jednoducho zopakuje, kým si dieťa samo neporadí. „Motiváciou dieťaťa je jeho prirodzená chuť objavovať a učiť sa, na tom je to celé postavené. Radosť z obja­vovania je jedinou trvalou motiváciou, na ktorej je potrebné stavať, von­kajšia motivácia v podobe odmien a prehnaných pochvál nie je trvalým zdrojom k dosiahnutiu cieľov. Tá totiž rýchlo vyprchá, časom nepostačuje a je skôr falošná ako potrebná,“ myslí si Slobodová.

Dora, ako aplikáciu nazvali, má ukázať, že vzdelávať sa dá aj nenútene, slobodne, s radosťou a najmä kedykoľvek, keď dieťa chce. „Úlohou nás dospelých je dať dieťaťu nástroj na rozvíjanie svojich schopností. Dbať na individualitu a výnimočnosť,“ povedala.

Nová aplikácia učí deti základom matematiky. Škôlkarov dokáže zaujať na dlhý čas. Autor: ZUZANA SLOBODOVÁ

Svet je dnes podľa nej presýtený množstvom tabletov, pričom sa nie vždy využívajú správne. Môžu napríklad pomôcť aj pri bežnej výučbe menších detí – je lepšie pracovať s prístupnými technológiami, ako prebudovávať celý vzdelávací systém krajiny. „Naším cieľom je ukázať, že sa dá vzdelávať aj inak, efektívnejšie a hlavne nenútene,“ vraví.

Aplikáciu si už vyskúšali napríklad deti zo Základnej a Materskej školy Snežnica, kde mala pozitívne ohlasy. „Páčilo sa im to a boli dokonca napodiv ticho. Hravá forma je určite lepšou alternatívou ako predpísané línie,“ hovorí učiteľka Jana Chovancová. „Deti skúšajú, neboja sa experimentovať. Bolo však vidieť, že niektoré s tabletom narábali prvýkrát a iné zas boli, naopak, na moje počudovanie až veľmi zručné,“ konštatuje.

Dora je zatiaľ dostupná len na operačnom systéme iOS, no v budúcnosti dvojica zo Žiliny plánuje rozšíriť hru aj na platformu Android, pričom sa ich vízia s aplikáciou Dora iba začína. „Chceme vybudovať celý ekosystém podobných hier. Začali sme matematikou a máme naplánované ďalšie dve hry, ktoré budú jej pokračovaním, čím chceme pokryť širšie spektrum vedomostí, čo sa na základnej škole učí. Nebránime sa ani iným predmetom, máme v hlave dosť podobných konceptov. Vždy nám však ide hlavne o to, aby to bolo postavené na princípoch slobodnej edukácie,“ uzatvára Zuzana Slobodová.