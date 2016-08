Danko na rokovacom poriadku trvá, podľa Nicholsonovej zastrašuje

„Urážka, hystéria a nepríjemné útoky. Teatrálna politika chaosu bez zodpovednosti. Aby sála NR SR bola výkvetom, aby ste pri sledovaní videli diskusiu, úctu a diskusiu, ako meniť zákony. To sa z NR SR stratilo a ja to chcem prinavrátiť.“ Parlament je podľa Danka to najsvätejšie miesto, kde vznikajú tie najlepšie zákony, ktoré pomôžu ľuďom. Podľa neho Národná rada SR prechádza vývojom a zmeny v rokovacom poriadku sú potrebné. „Nevieme si ctiť výkonnú, zákonodarnú a súdnu moc. Po posledných schôdzach národná rada dospela k stavu, keď treba niečo urobiť s teátrami v sále,“ povedal Danko. Stojí si za názorom, že parlament má byť miestom, kde sa prijímajú zákony, ktoré menia ľuďom život.

Danko dostal od opozičných poslaneckých klubov viaceré návrhy na zmeny, ktoré mohli do návrhu zakomponovať. Jedinou stranou, ktorá nepriniesla žiadny návrh, je Sloboda a Solidarita. Preto je ochotný počas stredy viesť konštruktívnu diskusiu so stranou SaS. Viaceré zmeny podľa Danka môžu nastať ešte v druhom čítaní návrhu v parlamente na septembrovej schôdzi. Je si vedomý toho, že nie všetky zmeny sa budú páčiť všetkým. Opozícií sa nepáči napríklad to, že poslanci nebudú mať rovnaký rečnícky čas ako členovia vlády. Opozícia sa podľa Danka však nemôže vyhrážať, že rokovací poriadok nebudú i napriek jeho platnosti rešpektovať. „Nemôžem ich vykázať zo sály,“ povedal Danko.

Grémiá o rokovacom poriadku sú len alibi, tvrdí opozícia

Poslanci strany SaS a hnutia OĽaNO-NOVA zvažujú, či sa budú zúčastňovať na grémiách k pripravovaným zmenám rokovacieho poriadku parlamentu. To posledné podľa nich neprinieslo riešenia, iba poskytlo alibi pre falošný dojem, že koalícia je otvorená rokovaniam s opozíciou.

„Na dnešnom grémiu nebol predseda parlamentu Andrej Danko, ani ako ústavný činiteľ, ani ako právnik, schopný vyvrátiť pochybnosti a pádne argumenty opozície, a preto sa uchýlil k prízemným osobným útokom voči viacerým opozičným členom grémia. Z tohto dôvodu sa predstavitelia strany SaS a hnutia OĽaNO-NOVA rozhodli, že zvážia ďalšiu účasť na takýchto grémiách,“ uviedol predseda poslaneckého klubu OĽaNO-NOVA Richard Vašečka.

Návrh novely rokovacieho poriadku je podľa predsedníčky poslaneckého klubu strany SaS Natálie Blahovej nástrojom predsedu parlamentu Andreja Danka ako účinne prekryť skutočné problémy tejto krajiny, predovšetkým korupciu a kauzu Bašternák, a ako zastrašiť a perzekvovať nepohodlných poslancov, ktorí o tom otvorene rozprávajú aj na pôde parlamentu. „A v neposlednom rade je to pokus Danka zmeniť politický systém v tejto krajine, pretože novelou zákona dáva nepomerne väčšie kompetencie a právomoci členom vlády v porovnaní s poslancami, a to na pôde zákonodarného zboru,“ povedala.

Podpredsedníčka Národnej rady Lucia Ďuriš Nicholsonová sa vyjadrila, že grémium nebolo o argumentoch pre a proti prijatiu návrhu novely rokovacieho poriadku, ale "o ujasnení si silnej pozície vládnej koalície, ktorá má dostatok hlasov, aby si napriek protestom a argumentom opozície presadila vlastnú novelu rokovacieho poriadku“.

Danko slová o zastrašovaní odmieta

Lucia Ďuriš Nicholsonová sa po grémiu vyjadrila, že Danko sa uchýlil až k zastrašovaniu. Povedala, že žiadal od nej písomnú záruku, podľa ktorej sa zaviaže stíhať svoju funkciu naplno aj po pôrode.

„Pýtal som sa jej, v akom režime je pripravená pracovať,“ vysvetlil Danko s tým, že ju čoskoro po pôrode čakajú mamičkovské povinnosti. „Moja otázka bola, či s ňou môžem rátať v rozpise služieb,“ povedal Danko. „Ja pripravujem vedenie schôdze NR SR a takú otázku za osobnú nepovažujem.