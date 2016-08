"KALI špeciál" sa bude distribuovať aj bez pošty

KALI špeciál stále nie je distribuovaný, povedal Rajtár s tým, že ministerstvo kultúry a Slovenská pošta berú občanom právo na informácie. „To je odpoveď na otázku, akým temným záujmom ministerstvo a pošta vychádzajú v ústrety. Slovensku je jasné, že noviny nebudú distribuované a myslím si, že je to na príkaz z najvyšších miest,“ vyjadril svoju obavu poslanec. I napriek tomu však podľa neho záujem o „zakázané noviny“ rastie. „Ministerstvo a pošta vytvorili pakt proti opozičným stranám,“ dodal. Zároveň ubezpečil, že noviny o správaní sa predstaviteľov štátu sa k ľuďom dostanú.“ Aj keby sme ich mali distribuovať poštovými holubmi.

Opozícia zvažuje právne kroky

Poslanec NR SR z OĽaNO-NOVA Jozef Viskupič si myslí, že noviny nechcú rozposlať aj preto, že obsahujú informácie o protestoch. „Pošta a ministerstvo zorganizovali pakt a zavádzajú verejnosť,“ povedal. Poslanci sa nazdávajú, že vydávanie novín vychádza z ústavy a sloboda prejavu by mala byť zaručená. Navyše pošta nemá pred distribúciou právo noviny zastaviť vo svojich priestoroch. „Pošta nemá právo pýtať si posúdenie od ministerstva predtým, ako bude tlačovinu distribuovať,“ dodal Viskupič.

Ak sa distribuovať nebudú, Viskupič oznámil, že SaS a OĽaNO podstúpia právne kroky, zvolajú mimoriadny Výbor NR SR pre kultúru a médiá a budú žiadať vysvetlenie od ministra kultúry Mareka Maďariča, prečo kryje politický príkaz. To, že sa snažia uviesť zákonné dôvody, je podľa Viskupiča smiešne.

Rezort kultúry obvinenia odmieta

Ministerstvo kultúry ostro obvinenia opozície odmieta. „Opozičné politické strany OĽaNO a SaS začali pestovať kultúru porušovania zákonov a obhajovania porušovania zákonov. Ak poruší asistent poslanca SaS bankové tajomstvo, hovoria tomu vlastenecký čin. Ak ministerstvo kultúry vecne skonštatuje, že vydavateľ periodika OĽaNO nedodržal zákon, nazvú to nadprácou a dokonca aj cenzúrou. Je to neprípustné a drzé. A predstavuje to pre demokraciu a právny štát ten najškodlivejší precedens,“ reagoval hovorca rezortu Jozef Bednár.

Pošta tvrdí, že mala dôvody

Slovenská pošta podľa hovorkyne Ivety Dorčákovej mala dôvody, že časopis doteraz nerozposlala. Objednávateľ podľa nej najprv žiadal o distribúciu tlače podanej ako neadresná zásielka (leták). „Táto nebola odporučená k distribúcii z dôvodu, že týmto obsahom môže byť zasiahnuté do osobnostných práv človeka,“ vysvetlila Dorčáková s tým, že v prípade letákov nesie pošta zodpovednosť za obsah.

O pár dní však tlač „bola podaná už ako periodikum, preto pošta bezodkladne požiadala podávateľa o potvrdenie, či ide o riadne zaregistrovanú periodickú tlač“. Pošta tiež požiadala ministerstvo kultúry o informáciu, či daný materiál spĺňa všetky zákonom stanovené náležitosti, ktoré by ako periodická tlač mal spĺňať. „Podávateľ bol informovaný o požiadavke na ministerstvo ako aj o čo najskoršie doplnenie informácií, aby mohla byť tlač riadne distribuovaná,“ dopĺňa hovorkyňa s tým, že ak by dostali doplnenie informácií, celú distribúciu by v zmluvnej lehote dodržali.

Vytlačili dva milióny kusov

Strany SaS a OĽaNO vytvorili noviny, ktoré majú občanom Slovenska priblížiť kauzu Bašternák a dôvody, pre ktoré žiadajú odstúpenie ministra vnútra Roberta Kaliňáka z funkcie a aby sa premiér Robert Fico vysťahoval z bytového komplexu Bonaparte, ktorý postavil podnikateľ Ladislav Bašternák. Noviny vytlačili v českej tlačiarni v náklade dva milióny kusov.

Slovenská pošta mala podľa zmluvy zabezpečiť distribúciu do všetkých slovenských domácností. Pošta však noviny nedistribuovala.