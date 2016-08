Opozícia sa nemôže vyhrážať vyšetrovateľovi, povedal Fico

Tieto orgány predstavujú určitý systém, je v ňom nastavený aj mechanizmus kontroly a nie je možné, aby sa opoziční politici verejne vyhrážali, obviňovali orgány činné v trestnom konaní za to, že si robia svoju prácu. Predseda vlády uviedol, že odmieta takýto prístup, lebo je to podľa neho návrat do obdobia, ktoré tu nikto nechce mať. Odmietame, aby vyšetrovatelia, prokurátori a sudcovia pracovali pod tlakom a vydieraním, dodal.

Fico tvrdí, že on si prácu orgánov činných v trestnom konaní váži a nikdy nezasahoval do ich práce a verí, že ani rôzne reči a podávanie trestných oznámení im nezoberú vôľu a ochotu venovať sa práci na ktorú sú určení.

Daniel Lipšic (OĽaNO-NOVA) a Jozef Rajtár (SaS) v stredu informovali, že podajú trestné oznámenie na neznámeho páchateľa, ktorý je ale známy. Vyšetrovateľ, ktorý vzniesol obvinenie voči Špirkovi, sa podľa Lipšica dopustil zneužitia právomoci verejného činiteľa, a to s vedomím alebo dokonca na príkaz nadriadených. Obvinenie voči prokurátorovi Špirkovi vzniesol účelovo a nezákonne, tvrdí Lipšic.

Napriek tomu, že obvinenie proti Špirkovi bolo zrušené, naďalej prebieha vo veci trestné stíhanie, čo podľa Rajtára predstavuje slučku na prokurátorovom krku. „Prokuratúra mu môže kedykoľvek zatiahnuť slučku," uviedol s tým, že vyšetrovanie ministra vnútra Roberta Kaliňáka, ktoré dozoruje práve Špirko, je takto efektívne blokované.