Odbory nechajú účasť na štrajku učiteľov na svojich členoch

Odbory sú totiž viazané kolektívnou zmluvou vyššieho stupňa a na tento rok teda uplatňujú sociálny zmier. Zväz však zároveň nechá rozhodnutie o účasti na štrajku na svojich členoch. Tento protest je totiž o jednotlivcovi a každý jednotlivec má právo vyjadriť svoj postoj. Na brífingu to povedal predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku Pavel Ondek.

Ondek uviedol, že odborový zväz privítal zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov v školstve od 1. septembra o šesť percent. Nie je to však zvýšenie, ktoré spĺňa požiadavky Deklarácie odborového zväzu a partnerských organizácií. Predseda odborov zároveň dodal, že na druhej strane vychádzajú aj z toho, aká je podpora u ostatnej verejnosti. Pripomenul pritom, že školské odbory sú členom Konfederácie odborových zväzov SR. Plánované 25-percentné zvýšenie platov pedagogických a odborných zamestnancov podľa Ondeka môžu školské odbory presadiť, ak budú mať podporu aj ostatných nevýrobných zväzov v Konfederácii odborových zväzov. Ondek pritom pripomenul, že ešte v máji v návrhu kolektívnej zmluvy na rok 2017 školské odbory cez Konfederáciu odborových zväzov v hlasovaní úspešné neboli. Návrh na 25-percentné zvýšenie taríf pedagogických a odborných zamestnancov vtedy totiž neprešiel a prešiel návrh na 10-percentné zvýšenie platov pre všetkých zamestnancov štátnej a verejnej správy.

Za veľmi kritickú situáciu v školstve považujú odbory súčasné finančné ohodnotenie nepedagogických zamestnancov. Ondek na záver dodal, že ešte tento mesiac sa má začať kolektívne vyjednávanie o zmluve vyššieho stupňa pre rok 2017. Ak nebudú naplnené požiadavky z Deklarácie a kolektívnej zmluvy vyššieho stupňa, školské odbory nevylučujú protesty. Za krajný prostriedok považujú štrajk.

Štrajkový výbor Iniciatívy slovenských učiteľov (ISU) je pripravený od 13. septembra prejsť zo štrajkovej pohotovosti do novej formy štrajku. Iniciatíva pritom presadzuje požiadavky, za ktoré začiatkom tohto roka učitelia štrajkovali. Štrajk plánuje iniciatíva stupňovať. Začne sa v utorok 13. septembra hodinovým prerušením práce. Školy sa otvoria až na druhú vyučovaciu hodinu. V stredu 21. septembra stupňovaný štrajk pokračuje dvojhodinovým prerušením práce, vo štvrtok 29. septembra už bude trojhodinový štrajk. V piatok 7. októbra plánujú učitelia štrajkovať štyri hodiny. Ak sa iniciatíva nedohodne s vládou, plánuje aj po tomto termíne zvyšovať intenzitu a rozsah štrajku, ktorý môže vyvrcholiť úplným a neobmedzeným štrajkom. Iniciatíva zároveň vníma svoje aktivity ako podporu presadzovania požiadaviek deklarácie Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy na Slovensku.

Odbory a partnerské organizácie žiadajú v deklarácii napríklad to, aby podiel z HDP na školstvo bol do konca nastávajúceho volebného obdobia najmenej šesť percent. Vo štvorročnom volebnom období by sa tak malo financovanie školstva zvyšovať najmenej o 0,5 percenta z HDP oproti predchádzajúcemu roku. Signatári deklarácie tiež žiadajú, aby sa platové tarify pedagogických a odborných zamestnancov v regionálnom školstve zvýšili od 1. januára 2017 o 25 percent a každý ďalší rok o 10 percent. Deklarácia sa týka aj platu nepedagogických zamestnancov. Organizácie žiadajú, aby sa ich tarifný plat začínal na úrovni minimálnej mzdy, od ktorej by sa mali odvíjať platové triedy a platové stupne. Pri regionálnom školstve žiadajú tiež signatári deklarácie previesť kompetencie v oblasti riadenia a financovania verejných škôl a školských zariadení výlučne do pôsobnosti ministerstva školstva.

Financovanie verejných vysokých škôl z verejných zdrojov by sa malo podľa signatárov deklarácie zvýšiť každoročne o 60 miliónov eur. Každoročne žiadajú tiež zvyšovať platy tak, aby plat začínajúceho vysokoškolského učiteľa na pozícii odborného asistenta dosiahol najmenej úroveň 1,7-násobku priemerného platu v národnom hospodárstve. Ohodnotenie nepedagogických zamestnancov vysokých škôl by malo byť podľa signatárov deklarácie rovnako primerané a tarifný plat v prvej platovej triede a prvom platovom stupni by sa mal začínať na minimálnej mzde.