Týždeň mobility sa začína už tento piatok

Mestá a obce majú možnosť zapojiť sa do najväčšej kampane na svete zameranej na podporu trvalo udržateľnej mobility v mestách v dňoch 16. až 22. septembra. ETM na Slovensku organizuje Ministerstvo životného prostredia a Slovenská agentúra životného prostredia v spolupráci s Nadáciou Ekopolis. “Motto aktuálnej kampane ETM 2016 je Inteligentná a udržateľná mobilita – Investícia do Európy,” uvádza Alica Kučerová zo Slovenskej agentúry životného prostredia. Vyvrcholením ETM je Deň bez áut 22. septembra.

Samosprávy v kampani v rámci ETM vyzývajú svojich obyvateľov, aby využívali ekologickejšie formy dopravy ako chôdza, bicykel či hromadná doprava, ETM zároveň podporuje zriaďovanie peších zón a iných opatrení, ktoré z verejných priestranstiev miest a obcí pomáhajú vytláčať nadmernú automobilovú dopravu. To má prispieť k zníženiu množstva emisií oxidu uhličitého v ovzduší.

Obce a mestá, ktoré sa zapoja do kampane, si môžu vybrať aspoň jednu z troch okruhov aktivít. Môžu sa rozhodnúť pre prijímanie trvalých opatrení, ktoré prispejú k postupnému prechodu od prepravy osobným vozidlom na ekologickejší dopravný prostriedok, ako napríklad vybudovanie pruhu pre cyklistov či rozšírenie chodníkov. Môžu sa tiež zapojiť do Dňa bez áut alebo vyčleniť jednu či viaceré zóny v meste výhradne pre chodcov, cyklistov a verejnú dopravu. Samosprávy, ktoré sa zapoja do všetkých troch aktivít, sa môžu uchádzať o cenu Európskeho týždňa mobility. Obce a mestá môžu získať aj národnú cenu ETM 2016, a to v kategóriách aktívna samospráva, efektívne trvalé opatrenie a originálna aktivita.

Viac o kampani ETM 2016 je na internetovej stránke www.eurotm.sk.