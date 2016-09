Otázky a odpovede ku kauze v Galante

Zlyhali v tejto kauze jednotlivci alebo systém?

Jednoznačne systém, s ktorým sa však zviezli jednotlivci. V resocializačnom zariadení sa klienti nemajú „liečiť“, liečba drogovej závislosti je vecou zdravotníckych zariadení. Resocializácia má nastúpiť až po nej, jej cieľom je opätovné zaradenie preliečeného, ktorý už nemá abstinenčné príznaky, do spoločnosti. Hoci sú centrá dotované z verejných peňazí, v nich vykonávané kontroly sú formálne a zameriavajú sa skôr na finančné toky, nie na spôsob a metódy, ako sa v centrách zaobchádza s maloletými a mladistvými klientmi. Otázne je aj to, prečo boli v resocializačnom cetre pomiešaní nedospelí aj dospelí zverenci, hoci napríklad väznice majú obe skupiny osobitné.

Kto má v kauze pravdu a kto zavádza?

Na to zatiaľ presne odpovedať nemožno. V dosiaľ preniknutých informáciách je viacero sporných momentov. Na blogu poslankyne Natálie Blahovej (SaS) sa píše o „znásilnení“ dievčaťa. Vo vlaňajšej reportáži TV Markíza však samo dievča priznalo dobrovoľný pohlavný styk, hoci pod legálnou vekovou hranicou. Podobne aj ďalšie tri klientky centra. Podozrivý terapeut je raz klient, potom ergoterapeut a napokon kuchár. Riaditeľ Tománek pre .týždeň hovoril o sexe maloletých v centre ako o prirodzenej veci. Otázne je aj konanie matky maloletej, ktorá napriek tomu, že sa dozvedela o zneužití dcéry, mala napokon podľahnúť tlaku riaditeľa centra a stiahnuť trestné oznámenie na podozrivého terapeuta. Zistenia o tom, že dievča trpelo pohlavnou chorobou, sú datované oveľa neskôr, čo malo prísť k styku so zamestnancom centra. Ak opozícia tvrdí, že polícia dôrazne nekoná, policajný šéf sa bráni, že robí všetko v rámci svojich kompetencií. Minister práce Ján Richter aj detská ombudsmanka Viera Tomanová argumentujú, že v kauze zatiaľ ide len o „podnety“, opozícia ich viní z bagatelizovania a začína žiadať ich hlavy.

Majú význam resocializačné centrá?

Určite majú. Pomáhajú vracať späť do života drogovo závislých, čo by štát nezvládol len v zdravotníckych zariadeniach. Poisťovne však nechcú tieto pobyty financovať. Najmä drogovo závislí mladí ľudia potrebujú po liečbe závislosti resocializáciu, ktorá by mala trvať podľa odborníkov najmenej 12 mesiacov. V týchto centrách sa učia žiť nanovo v sociálnej skupine, pracovať, oddychovať zbaviť sa stereotypov, ktoré sa im vytvorili počas drogovej závislosti. Bez medicínskej liečby a následnej dlhodobej resocializácie je veľmi malý predpoklad, že sa človek nevráti k drogám. Odborníci hovoria, že centrá sú potrebné, len treba zmeniť systém prijímania klientov a dôslednejšie kontrolovať, čo v týchto neštátnych zariadeniach deje.