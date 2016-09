Fico na Hrade a na lodi absolvoval kontrolný deň

Hrad aj loď sú miesta, kde premiéri a prezidenti 27 členských krajín Európskej únie bez Veľkej Británie budú rokovať. Poludňajší a popoludňajší diskusný panel sa uskutoční na Hrade, obed spojený s diskusiou o brexite na lodi Regina Danubia.

Ako na brífingu na lodi informoval premiér, z programu lídrom vypadla prehliadla múzea moderného umenia Danubiana. Dôvodom je nízka voda. „Ponúkli sme a sme radi, že akceptovali tú pestrosť toho, že budú dve časti rokovania na Bratislavskom hrade, ktorý je úžasnou dominantnou, ale súčasne chceme, keďže Dunaj je rieka, ktorá prakticky spája celú Európu, čas využiť aj na tejto lodi,“ povedal hostiteľ neformálneho summitu s tým, že plavba bude trvať asi dve hodiny. „Budeme normálne sedieť a rokovať tak, ako sa to robí aj v Bruseli s tým, že z objektívnych dôvodov budeme musieť urobiť malú zmenu v programe, nebudeme môcť kvôli veľmi nízkej vode na Dunaji absolvovať krátku prestávku v Danubiane, ale tam sa loď otočí a budeme pokračovať naspäť hore prúdom do Bratislavy,“ objasnil ďalej premiér s tým, že možno je to aj dobre, pretože po logistickej stránke odpadne náročný moment ako zase všetkých premiérov a prezidentov premiestniť z Da­nubiany na Bratislavský hrad. Ako dodal, verí, že prostredie na lodi je absolútne reprezentatívne.

Po prehliadke lode premiér navštívil aj Bratislavský hrad. Prezrel si nielen hlavnú rokovaciu miestnosť, ale napríklad aj menšie miestnosti, kde lídri budú môcť absolvovať súkromné rozhovory. Fico sa oboznámil aj s obedovým menu. Ako povedal, bude dobré, ale konkrétnosti nechcel prezradiť. Informoval však, že víno sa bude podávať slovenské. „To je pre mňa veľmi dôležité, pretože slovenské biele víno má svetovú kvalitu, a budeme sa môcť odreprezentovať takýmto spôsobom,“ povedal Fico.

Premiér sa vrátil aj k bezpečnostným opatreniam a opätovne požiadal Bratislavčanov o pochopenie, keďže v piatok sa objavia „rôzne prekážky pri cestovaní“.