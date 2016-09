Matovič má opäť aktívnu živnosť a porušuje tak zákon, tvrdia aktivisti

Zvažujú preto podnet na Výbor NR SR pre nezlučiteľnosť funkcií. Weisenbacher o tom informoval na tlačovej besede s tým, že je to tá istá živnosť, pre ktorú Matovič už mal problém. To, či živnosť obnovil sám Igor Matovič alebo sa iba skončilo pozastavenie živnosti, Weisenbacher nevedel uviesť.

Weisenbacher a Krempaská predložili k nahliadnutiu účtovníctvo Inštitútu ľudských práv a zároveň Matoviča vyzvali, aby sprístupnil aj on svoje účtovníctvo. Weisenbacher dodal, že Matovič by mal vyvodiť politickú zodpovednosť za opakované porušenie zákona.

Na tlačovej besede sa Weisenbacher a Krempaská vrátili aj k incidentu, keď Krempaskú v Bratislave v pondelok 5. septembra večer napadli dvaja neznámi útočníci. Weisenbacher už dávnejšie pripísal násilie voči Krempaskej tomu, že v ten deň a tiež na ďalších dvoch predchádzajúcich protestoch pred komplexom Bonaparte chceli aktivisti vyjadriť svoj názor, že tieto protesty by mali byť apolitické. Za to sa im podľa neho zo strany lídra OĽaNO Igora Matoviča dostalo nepravdivého osočovania. Krempaská hovorí, že Matovič „hecoval“ na proteste dav a ukázal na aktivistov. Ak by na proteste nebola polícia, podľa Krempaskej by na nich pravdepodobne zaútočili ľudia už na mieste. Samotný útok sa však podľa nej stal o niekoľko hodín neskôr. Ako vyhlásil líder OĽaNO Igor Matovič, násilie považuje za súčasť diskreditácie hnutia OĽaNO.

Parlamentný výbor pre nezlučiteľnosť funkcií 16. júna rozhodol o tom, že Matovič zaplatí pokutu vo výške šesťnásobku platu poslanca parlamentu (1 961 eur). Dôvodom je, že poslanec s oneskorením obnovil pozastavenie svojej živnosti. Pozastavenie živnosti Matovičovi vypršalo 10. augusta 2013, pričom opätovne živnosť pozastavil až druhého septembra toho roku, čím porušil ustanovenie ústavného zákona o ochrane verejného záujmu pri výkone funkcie verejného činiteľa. Pozastavenie živnosti podľa zákona o živnostenskom podnikaní nemôže trvať kratšie ako šesť mesiacov a dlhšie ako tri roky.

Igor Matovič pre agentúru SITA uviedol, že na slová Weisenbachera a Krempaskej nebude reagovať.