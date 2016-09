Platy učiteľov: Tisícka v hrubom až po rokoch praxe

Za vyššie platy bojujú odbory aj Iniciatíva slovenských učiteľov (ISU). Práve tá včera pokračovala v stupňovanom štrajku, do ktorého sa zapojilo viac ako 2 000 učiteľov zo 151 škôl, celkom je na Slovensku 6 590 škôl a viac ako 71 500 učiteľov. „Škôl, ktoré mali vyše 50-percentnú účasť učiteľov zapojených do štrajku, bolo 50,“ spresnil Vladimír Crmoman z iniciatívy.

ISU požaduje zvýšenie platov učiteľov o 140 eur v tomto roku a o 90 eur od budúceho roka. Tiež chcú viac o 400 miliónov eur na vybavenie. Rezort školstva však aj po druhej časti protestu trvá na 6-percentnom náraste miezd od nového roka.

Priemerný plat učiteľa na základnej a strednej škole v prvom polroku tohto roka bol v hrubom asi 1 030 eur. Mnohí sa bránia, že je to klamstvo a zarábajú od 600 do 800 eur. Predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy Pavel Ondek upozorňuje, že pedagógovia často poukazujú na svoj plat v čistom. „Plat tvoria dve časti, prvou je fixná, ktorá je daná tabuľkami a učiteľ ju musí dostať, a druhá je pohyblivá,“ objasňuje Ondek. Tú tvoria nárokové a nenárokové zložky. Do nárokových patrí triednictvo, kreditný príplatok či príplatok za nadčasové hodiny. Do nenárokových sa zas zaraďujú odmeny a osobný príplatok. „Dokopy pohyblivá časť tvorí asi 20 percent zo mzdy,“ spresnil Ondek.

Absolvent po skončení školy nastupuje do zamestnania v deviatej platovej triede, čo znamená 690 eur v hrubom, v čistom je to 480 eur. Túto mzdu môže poberať od troch mesiacov do dvoch rokov, závisí to od riaditeľa. Najvyššia platová trieda pre pedagógov je 12., hrubá mzda v nej dosahuje 890 eur. K tejto sume sa človek dopracuje po dvoch atestačných skúškach a 32 rokoch praxe. Ondek pripomína, že učiteľ môže tabuľkovo zarobiť maximálne 1 104 eur v hrubom. „Ide o pedagóga, ktorý je v najvyššej platovej triede a má aspoň 32-ročnú prax,“ upozorňuje Ondek. Plat si môžu pedagógovia zvýšiť cez kredity za ďalšie vzdelávanie.

Učitelia tvrdia, že učiť a zároveň chodiť na kurzy je namáhavé. „Sama uvažujem, či sa to vôbec oplatí, keď vidím, v akom strese sú kolegovia, ktorí musia popri tom aj učiť,“ hovorí čerstvá učiteľka Anna zo Základnej školy v Žiline-Závodí. Účasť na školeniach riešia alebo suplovaním, alebo na ne chodia cez víkend. „Riaditeľ nás motivuje k tomu, aby sme kredity len nezbierali, ale spravili si aj atestačné skúšky, čo má väčší význam,“ dodala Anna.

„Niektorí chodia na školenia, aby tým pomohli aj v praxi v škole, iní len zbierajú kredity, aby si zvýšili plat,“ priblížila Alena Petáková, riaditeľka Základnej školy na Malokarpatskom námestí v Bratislave. U nich robia jedno až dve celoškolské vzdelávania, do ktorých sa môžu učitelia zapojiť. Väčšina pedagógov sa snaží absolvovať aj atestačnú skúšku. V rámci nej učiteľ musí napísať prácu na tému, ktorá sa týka jeho študijného odboru alebo vyučovacieho predmetu. Prácu obhajuje pred komisiou, súčasťou atestácie je aj ústna skúška.

„Mám však aj takých pedagógov, ktorí sa naozaj naplno venujú deťom a o školenia nemajú záujem. Vzdelávajú sa sami, hľadajú nové formy vyučovania, venujú sa žiakom, ale ja ako riaditeľka im nemám ako dať za to odmeny, keďže neabsolvovali školenia a nemajú kredity,“ uzatvorila Petáková.

Školské odbory spočiatku presadzovali 25-percentý nárast, teraz rokujú o 10 percentách. Ministerstvo školstva však ponúka zvýšenie o šesť percent, a to každý rok od nového roka až do roku 2020. Ak by návrh rezortu prešiel, nastupujúci učiteľ by v hrubom tabuľkovo zarobil po troch mesiacoch 752 eur, čo je viac o 43 eur oproti tomuto roku.

Ministerstvo financií odmietlo spresniť, koľko peňazí pridá pedagógom. Minister Peter Kažimír naznačil dve možné cesty. „Alebo viac podporíme začínajúcich učiteľov, o čom aj aktívne debatujeme s ministrom školstva, alebo sa zameriame na riešenie rozdielnych životných nákladov pedagógov v rôznych častiach Slovenska,“ vymenúva Kažimír. Dodal, že si uvedomuje, že uživiť rodinu pre muža učiteľa môže byť v Bratislave náročné, zatiaľ čo napríklad v Trebišove to nemusí byť taký problém.

Ondek spresnil, že v tejto záležitosti by si za jeden stôl mali sadnúť koncom mesiaca. Učiteľské platy tento rok narástli dvakrát. V januári o štyri percentá v hrubom a od septembra o šesť percent.

Príklady platov učiteľov ( v hrubom mesačne)

učiteľ, 10 rokov prax** 10. platová trieda platová tarifa 710 eur zvýšenie platovej tarify 71 eur triednictvo 5 % 44,50 eura kreditový príplatok 6 % 43 eur osobný príplatok 50 eur Spolu 918, 50 eur

učiteľ, 23 rokov prax 11. platová trieda platová tarifa 795 eur zvýšenie platovej tarify 155,50 eura triednictvo 5 % 50 eur osobný príplatok 80 eur Spolu 1 080,50 eura