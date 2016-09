Zvláštny rozvod Zalu so Smerom

Otázkou je, prečo rovno zo Smeru neodišiel. Zala tvrdí, že ešte nezlomil nad stranou palicu. "Stále niekde v hĺbke duše dúfam, že Smer sa vráti ku klasickej sociálnodemokra­tickej politike,“ poznamenal. Sám však priznal, že ak by mu aj v Smere členstvo prerušili, jeho návrat späť by bol už len symbolický a aktívne by už v strane nepôsobil. Svoje počínanie zdôvodnil tak, že v Smere stratil vplyv a kriticky vníma ideové tézy, ktoré unikli na verejnosť.

"Keď si to premietnem na svoju osobnú situáciu, ja som veľmi nerád angažovaný v nejakej politickej strane, kde nemám žiadny vplyv, pretože je to potom zbytočné a je to zbytočná práca,“ povedal Zala. V prípade, že by zo Smeru odišiel, lukratívneho postu europoslanca sa vzdať nemieni. Strana reagovala tým, že mu vyčítala lukratívny plat europoslanca. Odkázala mu, že sa bude jeho kritikou zaoberať len vtedy, ak sa vzdá dobre platenej "desaťtisícovej pozície“ v Bruseli.

Špekuluje sa, že Zalu najviac popudilo, že ho vedenie strany neprizvalo k tvorbe už spomenutých programových téz. On sám hovorí, že samoľúbosť v tom nebola. Priznal tiež, že v nedeľu sa stretol s predsedom Robertom Ficom, ale vraj o prerušení členstva nehovorili. Poslanec parlamentu Miroslav Číž označil postoj europoslanca za nepochopiteľný a "absolútne necitlivý k súčasnej situácii“. "Celé konanie Borisa po tom, ako bol kritizovaný na predsedníctve od našich regionálnych štruktúr, ako aj kolízia pohľadov medzi nami a európskymi socialistami, je známa. Nechcem ho podozrievať, ale nejaký ten účel sa tam dá nájsť,“ poznamenal Číž. Čo má konkrétne na mysli, však už nepovedal.

Pri výpočte argumentov, prečo nechce byť teraz v Smere, sa Zala odvolal na verejné vyjadrenia premiéra a šéfa strany Fica. Ten na jeho adresu, ako aj europoslankyne Moniky Flašíkovej Beňovej nedávno povedal, že obidvaja europoslanci nemajú vplyv na politiku Smeru a ani na neho osobne. Smer Zalovi pripomenul, že pozíciu poslanca v Európskom parlamente získal len vďaka Smeru. "Pre pána Zalu je príznačné, že mlčal až do momentu, keď zistil, že jeho dôchodok z Európskeho parlamentu bude takmer 3 000 eur mesačne,“ uviedla v stanovisku hovorkyňa Smeru Ľubica Končalová.

Zatiaľ nie je známe, či strana prerušeniu členstva vyhovie. V stanovách sa hovorí, že môže ísť o zdravotné alebo závažné osobné dôvody. Europoslanec doteraz formuloval politické dôvody. Sám priznal, že sa podobný prípad v Smere ešte nestal a pôjde o precedens. Prerušením členstva by prišiel o funkciu člena predsedníctva Sme­ru.

V liste, ktorý poslal vedeniu, kritizoval ideové tézy pred programovou konferenciou strany, ktorá sa mala udiať 24. septembra. Europoslanec ich označil za propagandistický pamflet. Tézy mali vypracovať podpredseda Smeru Pavol Paška a poslanec Ľuboš Blaha. Strana napokon programovú konferenciu zrušila, mala by sa udiať v novom termíne 22. októbra za účasti vedúcich predstaviteľov sociálnej demokracie z Nemecka, Rakúska či Česka.

V kritizovanom materiáli Zala poukázal na bojovnosť, ktorá delí spoločnosť na elity a nižšie triedy. "Boj medzi elitami a nižšími triedami nepoznám,“ podotkol. Za nebezpečné považuje, keď sa na rovnakú úroveň postavil boj proti fašizmu na jednej strane a liberalizmu na druhej strane. "To je šokujúce. Sociálna demokracia si vždy hlboko vážila občianske a liberálne slobody a vždy ich považovala za základné hodnoty, ktoré treba chrániť. To ju odlišovalo od komunistického variantu už od 20. rokov a teraz sa nám to vracia v kryptokomunis­tickej podobe,“ dodal Zala.

