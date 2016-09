Fico: Vzťahy medzi SR a ČR sú príkladom pre iné regióny

„Vynikajúca a v Európe a vo svete zriedkavá podoba úzkej spolupráce, ktorej symbolickým a praktickým vyjadrením sú pravidelné spoločné zasadnutia vlád, je predovšetkým tiež vyjadrením našej jazykovej a kultúrnej blízkosti, našej vzájomnej previazanosti vo všetkých oblastiach,“ uviedol Fico.

Za potešujúce označil premiér skutočnosť, že podľa prieskumov Česi považujú Slovákov za najbližší národ a rovnako to platí aj naopak. Podľa Fica sa však Česko ani Slovensko nemôžu spoliehať na to, že vynikajúce vzťahy medzi oboma štátmi budú automaticky zachované.

„Potrebujeme vyvíjať nové a nové politické úsilie o udržiavanie a efektívne využívanie potenciálu našich vzťahov vo všetkých oblastiach a vysielať našim spoločnostiam nové posolstvá, že naše priateľstvo a spolupráca majú veľkú hodnotu a že stojí za to ich posilňovať,“ povedal Fico počas štvrtého spoločného stretnutia oboch kabinetov.

Ministri by na schôdzke mali hovoriť nielen o bilaterálnych vzťahoch, ale aj o otázkach spojených s európskou bezpečnosťou a s migračnou krízou. Očakáva sa tiež diskusia o spoločných oslavách výročia, ktoré pripadnú na rok 2018.

„Oslavy a pripomienky významných historických výročí považujem za neopakovateľnú príležitosť ukázať, predovšetkým mladej generácii, význam a prínosy 74-ročnej existencie v spoločnom československom štáte, ako aj spoluprácu Slovenskej republiky a Českej republiky po rozdelení československej federácie,“ povedal Fico.

Spoločné rokovanie vlád ČR a SR. Autor: Pravda, Ľuboš Pilc

Tradícia spoločných stretnutí českej a slovenskej vlády sa začala v roku 2012 v Uherskom Hradišti a v Trenčíne, v apríli 2014 nasledovalo stretnutie v Skalici, naposledy sa vlády stretli vlani v máji na juhomoravskom zámku Valtice. V podobnom formáte česká vláda zasadá aj s vládami Poľska a Izraela, obe krajiny už tento rok navštívila.

ČR a SR chcú zlepšiť dopravné spojenie, sú pre ochranu vzdušného priestoru

Česká republika a Slovensko budú pokračovať v naplňovaní spoločných projektov v oblasti infraštruktúrnych prepojení a ochrany vzdušného priestoru. Po schôdzi to povedal slovenský premiér Robert Fico. Podľa jeho českého kolegu Bohuslava Sobotku by zmluva o spoločnej ochrane vzdušného priestoru mohla byť podpísaná do konca tohto roka.

„Máme naďalej otvorených niekoľkých projektov, je to predovšetkým diaľničné prepojenie a rekonštrukcie železničného koridoru,“ povedal Fico na tlačovej konferencii.

Česká i slovenská vláda chcú naďalej podporovať projekty cestného prepojenia Zlínskeho a Trenčianskeho kraja, ako aj z Frýdku-Místku do Žiliny. V oblasti železničnej dopravy je plánovaná modernizácia koridoru z Břeclavi cez Bratislavu do juhoslovenského Štúrova.

Fico i Sobotka sú proti diskriminácii pracovníkov v Británii po brexite

Česká republika i Slovensko sú proti tomu, aby Británia po odchode z EÚ mala zabezpečený prístup na trh EÚ, zatiaľ čo občania únie by boli diskriminovaní na britskom pracovnom trhu. Podľa českého premiéra Bohuslava Sobotku by Londýn nemal vyjednávať podmienky brexitu s niektorými členmi únie jednotlivo.

"Je pre nás do značnej miery neprijateľná predstava, ktorá sa z času na čas objavuje v špekuláciách, že by snáď Británia mala mať zabezpečený prístup na európsky trh a na druhej strane by nebolo zabezpečené rovnaké zaobchádzanie so zamestnancami z krajín Európskej únie, ktorí dnes v Británii pracujú. To je pre Česko nepredstaviteľná vec, "povedal Sobotka.

Zdôraznil tiež potrebu udržania jednoty EÚ pri rokovaniach s Londýnom o podmienkach brexitu. Podľa Sobotku má Praha záujem na tom, aby Británia zostala čo najbližšie Európe a aby bolo možné s Britániou voľne obchodovať.

Podobný názor zastáva podľa Fica aj Slovensko. „Nedokážem si predstaviť, že by výsledkom odchodu Británie z Európskej únie malo byť vytvorenie nejakej druhej kategórie ľudí s inými právami. Budeme tvrdo bojovať za práva týchto ľudí. Myslíme, že musia dostať všetky práva a náležitosti, ktoré im patria,“ povedal Fico. Dodal, že tiež Bratislava má záujem, aby EÚ vystupovala jednotne voči Británii.