Pre dlhy už ľudia nemusia prísť o bývanie

Zákon o konkurze a reštrukturalizácii z dielne rezortu justície už smeruje do parlamentu. Na snímke ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská počas aprílovej schôdze NR SR.

Cestu von z tejto pasce cez osobný bankrot im ponúka rezort spravodlivosti. Dlžníci budú zároveň chránení pred úplnou stratou obydlia. Šancu rýchlejšie splatiť svoje dlhy má ľuďom umožniť zmena zákona o konkurze a reštrukturalizácii, ktorá po schválení vládou smeruje do parlamentu.

Podmienky na osobné bankroty sa po novom zjednodušia, čím by sa mali stať pre viac ľudí dostupnejšími. Ministerka spravodlivosti Lucia Žitňanská (Most-Híd) pripúšťa, že súčasné podmienky sú príliš komplikované a pre väčšinu nemajetných ľudí, ktorí uviazli v dlhovej pasci, aj finančne nedostupné. Ak chce dnes dlžník podať žiadosť o osobný bankrot, musí najskôr prejsť konkurzom, až potom o jeho oddlžení rozhodne súd. Musí takisto vopred zaplatiť 664 eur ako takzvaný preddavok a jeho majetok nesmie byť nižší ako 1 660 eur. To sa zmení.

„Ak bankrot spravíme pre ľudí dostupným, nebudú už čeliť toľkým exekúciám. Možnosť zbaviť sa dlhov bude možné konkurzom s tým, že z predaja majetku bude uspokojený veriteľ. Dlžník bude zároveň chránený pred stratou obydlia. Ďalšou možnosťou je splátkový kalendár,“ uviedla ministerka Žitňanská.

Po novom by mal ten, kto plánuje vyhlásiť osobný bankrot, uhradiť len preddavok v sume okolo 500 eur. Tiež sa nevyžaduje, aby mal dlžník nejaký minimálny majetok. Ľuďom v hmotnej núdzi s jeho zaplatením pomôže štát. Preddavok na odmenu správcu dlžníkovi poskytne Centrum právnej pomoci dlhujúci ju však v nasledujúcich troch rokoch po oddlžení splatí.

Podstatnou zmenou je tiež zavedenie tzv. nepostihnuteľnej hodnoty obydlia. Túto hodnotu určí vláda nariadením. Má zabrániť tomu, aby dlžníci prišli o bývanie. Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, bude mať právo na ponechanie si sumy zodpovedajúcej tzv. nepostihnuteľnej hodnote obydlia.

Fakty o osobnom bankrote Súčasnosť Aby dlžník mohol požiadať o osobný bankrot, musí mať majetok minimálne v hodnote 1 659,70 eura a sumu 663,88 eura na úhradu preddavku pre správcu konkurzu

V prípade, že súd zistí, že nemá majetok v hodnote najmenej 1 659,70 eura, konkurz nevyhlási Od marca 2017

Dlžník bude mať možnosť zbaviť sa dlhov buď konkurzom, alebo splátkovým kalendárom

V prípade konkurzu odovzdá na speňaženie majetok a následne súd rozhodne o oddlžení

V prípade splátkového kalendára si dlžník ponechá časť majetku, ale v stanovenom období spláca sumu, ktorú určí súd

Každý dlžník, ktorý využije osobný bankrot, bude mať právo na ponechanie si sumy zodpovedajúcej tzv. nepostihnuteľnej hodnote obydlia. Na tú nebudú môcť veritelia siahnuť

Domáhať sa zbavenia dlhov spôsobom osobného bankrotu môže dlžník iba raz za 10 rokov

Zavádza sa povinné zastúpenie dlžníka v konaní advokátom alebo Centrom právnej pomoci (MS SR, vv)

Dlžníci by si od marca budúceho roka mohli vybrať z dvoch možností: buď konkurz, alebo splátkový kalendár. Konkurz by mal byť prijateľnejší pre tých, ktorí nemajú žiadny majetok a ich príjmy sú nízke. Splátkový kalendár by zase mal vyhovovať dlžníkom s určitými príjmami aj majetkom. V tomto prípade im časť majetku zostane a v určenom období budú pravidelne splácať sumu určenú súdom.

Na konci jednej či druhej možnosti by mal človek zostať bez dlhov. Vyhlásiť osobný bankrot bude možné len raz za desať rokov. Dlhodobo nezamestnaným ľuďom s exekúciami a bez majetku by s agendou okolo bankrotu mali pomáhať úrady práce, ktoré ich vytypujú a posunú Centrám právnej pomoci. „Centrá rozšíria svoje kontaktné miesta najmä v regiónoch s vysokou nezamestnanosťou,“ zdôraznila Žitňanská.

Odborníci hovoria, že zmeny obsahujú aj mechanizmy, ktoré by dlžníkom zabránili takto nastavený systém zneužívať. Advokát Radovan Pala, partner advokátskej kancelárie Taylor Wessing, hovorí, že nová úprava je vo vzťahu k možnosti úplného oddlženia voči dlžníkom ústretová a výrazne im uľahčí prístup k nemu. „Každý veriteľ bude mať možnosť v lehote troch rokov oddlženie svojho dlžníka súdne napadnúť a žiadať jeho zrušenie v prípade, ak bude mať za to, že bolo uskutočnené s nepoctivým zámerom,“ upozorňuje Pala.

Počas prvých ôsmich mesiacov tohto roka vyhlásilo osobný bankrot 503 obyvateľov Slovenska. Súdy povolili oddlženie, tzv. skúšobné obdobie, 91 ľuďom. Vyplýva to z analýzy spoločnosti CRIF – Slovak Credit Bureau, ktorá spravuje úverové registre bankových aj nebankových inštitúcií. Do konca augusta tohto roku bolo oddlžených 27 fyzických osôb. „Nakoľko návrh novely zákona o konkurze a reštrukturalizácii má za cieľ zvýšiť uplatniteľnosť inštitútu osobného bankrotu, a to aj pre nemajetných dlžníkov, očakávame, že po nadobudnutí účinnosti novely sa počet osobných bankrotov výraznejšie zvýši," uviedla hlavná analytička CRIF SK Jana Marková.

Z regionálneho pohľadu najviac osobných bankrotov vyhlásili v Banskobystrickom kraji – 90, nasleduje Bratislavský so 75 a Košický kraj so 68 bankrotmi. Najmenej ich bolo v Trenčianskom kraji 36.