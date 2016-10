Zala ešte nemá pozastavené členstvo v Smere

Boris Zala na snímke z júna 2009 pri prevzatí osvedčenia o zvolení do europarlamentu za prítomnosti premiéra Roberta Fica.

Ako informovala hovorkyňa strany Smer Ľubica Končalová, Zala doteraz kompetentnému orgánu takúto žiadosť nedoručil. Podľa nej by sa jeho žiadosťou mala zaoberať príslušná okresná organizácia, ktorou je okresná organizácia Bratislava I.

Europoslanec Boris Zala minulý týždeň informoval, že listom požiadal o prerušenie členstva v Smere. Podľa stanov Smeru členstvo v strane môže byť prerušené na základe písomnej žiadosti člena doručenej príslušnej okresnej organizácii strany zo zdravotných alebo závažných osobných dôvodov na žiadateľom uvedené obdobie. O žiadosti o prerušenie členstva rozhoduje príslušná okresná organizácia strany. Počas prerušenia členstva nesmie takýto člen strany kandidovať na verejnú funkciu na kandidačnej listine inej politickej strany, politického hnutia, koalície politických strán a politických hnutí alebo ako nezávislý kandidát bez predchádzajúceho písomného súhlasu príslušného orgánu strany, ktorý je oprávnený schvaľovať kandidačné listiny na verejné funkcie. Počas prerušenia členstva zaniká členovi členstvo v orgánoch strany a člen nemôže byť volený do orgánov strany.

Zala zdôvodnil svoju žiadosť tým, že sa nepodieľal na príprave programovej konferencie. Pociťuje to ako istú formu vylúčenia či diskriminácie. „Závažnejší rozmer sú niektoré vyjadrenia predsedu strany Roberta Fica na adresu europoslancov, ktorý povedal, že nemáme žiaden vplyv na členskú základňu, ani štruktúry a ani na neho. Nerád som angažovaný v strane, kde nemám vplyv. Moje členstvo je preto zbytočné. Preto som požiadal o pozastavenie členstva,“ vyhlásil minulý týždeň Zala.

Zo Smeru Zala neodchádza, pretože nad stranou nezlomil palicu. Podľa neho sa Smer v súčasnosti rozhoduje, ako sa bude pohybovať. „V hĺbke duše dúfam, že sa Smer vráti k sociálnodemo­kratickej politike. Keď sa tak stane, nevidím dôvod, že by som sa nemohol vrátiť,“ povedal. Pripúšťa aj inú možnosť, ak by išiel vývoj opačným smerom, pristúpil by aj k odchodu zo strany.